"Політично Путін зараз у нокдауні": дипломат Огризко про Курську операцію ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Пам'ятаєте, Путін ще раніше висунув тезу: якщо будемо йти на переговори з Україною, то враховуватимемо реалії на землі. Тобто він виходив з того, що армія РФ, захопивши частину української території, ці реалії створить назавжди. Однак тепер реалії на землі зовсім інші. Путін, безумовно, не був до цього готовий, навіть у дурному сні йому не могло таке наснитися, щоб українські війська захопили частину російської території. Тому це величезна несподіванка для нього, але, думаю, що він контролює ситуацію", - прокоментував Володимир Огризко.

За його словами, ознак того, що зараз путінська система посиплеться, на жаль, ще немає.

"Це дуже серйозний землетрус для Путіна, дуже неприємні для нього речі, але сказати, що це був шок після того, як Пригожин взяв курс на Москву, то, як на мене, зараз такого відчуття немає. Те, що на Курщині чи Белгородщині страждають люди, то це для них абсолютно немає жодного значення, цього взагалі там не беруть до уваги. Наразі ситуація така, що Путін хоч і нервує, але контроль за тим, що загалом відбувається в Росії, тримає. Його хвилює, чи не скористаються цією новою ситуацією його потенційні внутрішні вороги", - зауважив дипломат.

На його думку, вороги Путіна відчувають, - якщо український наступ піде далі, то режим розвалиться сам по собі, бо бачимо, що за прикордонною лінією фактично порожнеча.

"Політично Путін зараз в стадії нокдауну - не нокаут, але нокдаун точно. Він думає, як же знову витягнути ситуацію на якийсь нормальний рівень. Думає про те, що він буде йти далі на Донецькому напрямку та даватиме контраргумент, що попри "неприємні дрібниці" на Курщині все одно триває просування на Покровськ з подальшою метою окупувати всю Донеччину. Тобто буде десь балансувати. Але, на мою думку, для внутрішнього кола Путіна це все є доволі серйозними сигналами, його оточення так само починає думати", - резюмував Огризко.

Що відомо про події в Курській області У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію". Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію. 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції 13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну. Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти. Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури. У середу, 14 серпня, понад 100 російських військовослужбовців здалися в полон Силам оборони в Курській області. У Financial Times повідомили, що Україна розпочала з Росією переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області. 15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.







