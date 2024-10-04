Поліцейські евакуювали матір з вісьмома дітьми з прикордоння Чернігівщини
На Чернігівщині співробітники поліції у взаємодії з місцевою владою евакуювали з прикордонного села 33-річну жінку та її вісьмох дітей віком від п'яти місяців до 15 років
Про це повідомляє Національна поліція України.
Після ворожого обстрілу прикордонного села на Чернігівщині 2 жовтня багатодітна мати звернулася до поліцейських з проханням про допомогу в евакуації.
"Під час чергового російського обстрілу наш будинок зазнав пошкоджень, а нашого коня вбило уламками. Через це я відразу звернулася по допомогу до поліцейських та пояснила їм, що моя родина потребує евакуації. Я не можу залишати дітей в такій небезпеці", - розповіла жінка.
Працівники поліції організували транспорт для перевезення. Вони допомогли родині завантажити речі та розмістили їх разом з домашніми улюбленцями в службових автівках.
Щойно евакуаційна колона рушила в бік виїзду з села, російські терористи знову завдали удар по населеному пункту. На щастя, ніхто не постраждав і евакуація пройшла успішно.
Поліція Чернігівщини вкотре звернулась до мешканців прикордоння із закликом подбати про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Правоохоронці нагадали, що в будь-який час доби готові допомогти виїхати у безпечніше місце кожному, хто цього потребує.
- Російська окупаційна армія атакувала село Гірськ на кордоні Чернігівської області. Унаслідок цього загинули три людини, серед них дитина. Також постраждали четверо людей.
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