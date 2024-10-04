Поліцейські евакуювали матір з вісьмома дітьми з прикордоння Чернігівщини

Про це повідомляє Національна поліція України.

Після ворожого обстрілу прикордонного села на Чернігівщині 2 жовтня багатодітна мати звернулася до поліцейських з проханням про допомогу в евакуації.

"Під час чергового російського обстрілу наш будинок зазнав пошкоджень, а нашого коня вбило уламками. Через це я відразу звернулася по допомогу до поліцейських та пояснила їм, що моя родина потребує евакуації. Я не можу залишати дітей в такій небезпеці", - розповіла жінка.

Працівники поліції організували транспорт для перевезення. Вони допомогли родині завантажити речі та розмістили їх разом з домашніми улюбленцями в службових автівках.

Щойно евакуаційна колона рушила в бік виїзду з села, російські терористи знову завдали удар по населеному пункту. На щастя, ніхто не постраждав і евакуація пройшла успішно.

Поліція Чернігівщини вкотре звернулась до мешканців прикордоння із закликом подбати про свою безпеку та безпеку своїх рідних. Правоохоронці нагадали, що в будь-який час доби готові допомогти виїхати у безпечніше місце кожному, хто цього потребує.