"Поліція затримала двох українських біженців за крадіжку цінностей з Лувру": ЦПД попередив про новий фейк РФ

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"У публікаціях використовуються справжні фотографії, але вони не мають жодного стосунку до Франції чи музею Лувр. Насправді ці знімки зроблені в Польщі, а чоловіків на фото затримано за спробу крадіжки трактора", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на фото чітко видно польську поліцейську форму з написом POLICJA, у той час, як на французькій має бути напис Police Nationale.

Наголошується, що правоохоронці Франції чи місцеві медіа також не повідомляли про затримання українців за пограбування Лувру.

"Такі дезінформаційні кампанії переслідують одну мету — дискредитувати українських біженців у Європі та створити негативний образ українців", - підкреслив ЦПД.