"Українка обурюється якістю гуманітарної допомоги": ЦПД попередив про новий фейк РФ у польських соцмережах

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"У польських соцмережах поширюють підроблене відео, в якому українка нібито обурюється якістю польської гуманітарної допомоги від однієї з міжнародних благодійних організацій. Зокрема, голос на відео скаржиться на відсутність у продуктовому наборі "італійських макаронів і креветок", - йдеться у повідомленні.

Центр наголосив, що відео є фейковим. Його автори використали реальний відеоматеріал, замінивши оригінальне аудіо. У початковій версії ролика жінка дякує за допомогу й підкреслює, що була приємно вражена асортиментом і кількістю товарів.

"Підроблене відео із закликами до "боротьби з утриманням українців" опублікували польські сторінки у соцмережах, що регулярно поширюють антиукраїнські меседжі. Такі акаунти свідомо чи несвідомо діють в інтересах Росії, розпалюючи ворожнечу та ненависть до українців", - підкреслив ЦПД.

Зазначається, що Москва системно розпалює міжетнічну напругу в країнах, де перебувають українські біженці. Такі кампанії тривають не лише в Польщі, а й по всій Європі. Пропагандисти створюють вигадані історії про нібито "агресивних", "невдячних" або "привілейованих" українців, щоб викликати ворожість до переселенців.

"Такі інформаційні атаки не лише шкодять українцям у Європі, а й дестабілізують внутрішню ситуацію в європейських державах", - додав ЦПД.