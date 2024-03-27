Полковник СБУ Костенко розповів про путінську "програму мінімум" щодо захоплення України

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Те, що Путін буде зупинятися, ми не бачимо. Ми бачимо, що росіяни розвивають свій військово-промисловий комплекс, і далі можуть дійти до свого піку розвитку, а далі генерувати свої спроможності. І це не показує те, що Путін збирається зупинятися десь на тих рубежах, на яких зараз є й вести позиційну війну. Ми бачимо, що формуються нові армії. Путін, як мінімум, налаштований на весь наш південь, Донеччину, Луганщину, і не виключаю Харків. Це "програма мінімум" для Путіна, і це факт", - наголосив Костенко.

За словами полковника СБУ, росіяни готують свою економіку та союзників для подальшого наступу.

"Ми бачимо, що росіяни підживлюються своїми союзниками - це Іран, Північна Корея та інші країни, які таємно поставляють, якщо не зброю, то дуже важливі компоненти до неї, за допомогою яких росіяни роблять у тому числі й ракети. Виробництво ракет у РФ вже перевищило довоєнний рівень", - зауважив Костенко.