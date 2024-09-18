"Полон - вбиває": у Києві родичі військовополонених вийшли на акцію
У середу, 18 вересня, родичі військовополонених Маріупольського гарнізону вийшли на мирну акцію в Києві, щоб нагадати про своїх близьких
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
У Києві вчергове розпочалася акція на підтримку військових бранців. Родичі полонених Маріупольського гарнізону вимагають звільнення бійців, яких понад два роки утримує Росія.
Як передає кореспондентка Еспресо, більшість людей не має зв'язку з рідними від першого дня полону. Деякі учасники акції приїхали з інших регіонів країни, щоб нагадати про своїх близьких.
На плакатах можна побачити написи: "Поверніть мені сина", "Ще не всі строковики НГУ 3057 вдома", "Волю полоненим захисникам", а також фото військовополонених.
Фото: Тетяна Голунова/Еспресо
Фото: Тетяна Голунова/Еспресо
Фото: Тетяна Голунова/Еспресо
Фото: Тетяна Голунова/Еспресо
Фото: Тетяна Голунова/Еспресо
- У суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими, у межах якого 103 українські військові повернулися додому. Серед звільнених, зокрема, 23 військові "Азову".
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