"Полон - вбиває": у Києві родичі військовополонених вийшли на акцію

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

У Києві вчергове розпочалася акція на підтримку військових бранців. Родичі полонених Маріупольського гарнізону вимагають звільнення бійців, яких понад два роки утримує Росія.

Як передає кореспондентка Еспресо, більшість людей не має зв'язку з рідними від першого дня полону. Деякі учасники акції приїхали з інших регіонів країни, щоб нагадати про своїх близьких.

На плакатах можна побачити написи: "Поверніть мені сина", "Ще не всі строковики НГУ 3057 вдома", "Волю полоненим захисникам", а також фото військовополонених.

Фото: Тетяна Голунова/Еспресо

Фото: Тетяна Голунова/Еспресо

Фото: Тетяна Голунова/Еспресо

Фото: Тетяна Голунова/Еспресо

Фото: Тетяна Голунова/Еспресо