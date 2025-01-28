Полоненим окупантам знову дозволять телефонувати родичам

Про це 28 січня повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Відповідно до змін до Порядку тримання військовополонених, за технічної можливості та за погодженням із Координаційним штабом полоненим окупантам надаватимуть право на телефонні розмови за допомогою засобів IP-телефонії з відповідним програмним забезпеченням, що перебуває на балансі табору.

При цьому право на дзвінки особам, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, надаватимуть із письмового дозволу слідчого, прокурора або суду в межах кримінального провадження. Також це рішення необхідно буде погоджувати з Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими.

Що передувало

Восени 2024 року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що російських полонених позбавили права дзвонити додому, проте вони можуть писати листи. Загарбників позбавили права здійснювати дзвінки на тлі численних випадків розстрілу українських полонених, які окупанти знімають на відео та виставляють у мережі.

Зазначимо, що Женевськими конвенціями передбачено лише право на листування. Право на дзвінки є проявом доброї волі.