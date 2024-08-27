Польща другу ніч поспіль піднімала авіацію через удари РФ по території України

Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, дальня авіація Російської Федерації знову завдала ракетних ударів по території України. У зв’язку з подальшою агресивною діяльністю росіян розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", - йдеться у повідомленні.

Військові попередили, що на південно-східній частині Польщі можливе підвищення рівня шуму через активну діяльність польської та союзницької військової авіації в повітряному просторі країни.