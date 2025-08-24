Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Я думаю, що Польща принаймні могла б збивати російські ракети і безпілотні літальні апарати разом із системою протиповітряної оборони України. Просто допомагати системі протиповітряної оборони України знищувати те, що знаходиться в безпосередній близькості до Польщі, не тільки на території самої Польщі, але і в повітряному просторі України. Оголосити, скажімо, якусь частину повітряного простору України простором, який є критичним з погляду безпеки самої Польщі", - заявив він.

Портников висловив своє нерозуміння тим, чому це робити не можна.

"А якщо польська система протиповітряної оборони зіб'є російську крилату ракету десь над Яворівським полігоном чи над Рава-Руською, десь в цих районах. Що, росіяни будуть Варшаву бомбити? От мені цікаво. Це ж не якийсь, вибачайте, пілотований літак, правда? Літак летить, льотчик в ньому там летить, когось бомбить. Цього ж всього немає. Це ракета, безпілотні апарати, без людей. Чому не можна збивати російські ракети? Це що, якісь ікони? Воно що, сакральне? Я самої логіки цієї не розумію. Ну, збила польська ракета російську ракету - одна болванка збила іншу болванку", - наголосив журналіст.

Він додав, що жодний громадянин Російської Федерації в цій ситуації не постраждає.

"Я ж навіть не закликаю збивати російські літаки з російськими льотчиками, які, як ви знаєте, випускають ракети в повітряному просторі РФ. А зовсім не в повітряному просторі України. Вони десь там у Енгельсі чи десь запускають ці ракети. Жодний з них в Україні чи в Польщі не з'являється з пілотів . Чому не можна збивати ці ракети?", - зазначив Портников.

Журналіст висловив нерозуміння з тим, чому вважається, що це пряма участь НАТО у конфлікті

"Я не розумію. Чому вважається легітимним, що Росія може запускати свої ракети в повітряний простір України, якій вона не навіть війну не оголосила. Це ж все шизофренія. Тому я вважаю, що країни-члени НАТО могли б давно спокійно це робити", - зазначив він.

Він нагадав, що країни, які сусідні з Ізраїлем, збивали у своєму повітряному просторі ракети, які йшли на Ізраїль.

"Вони ж просто повз них пролітали. Йорданія, інші країни. І ці країни зовсім не союзники Ізраїля, як Польща чи Румунія - наші союзники, партнери. допомагають нам, хочуть, щоб ми вступили в НАТО, ми кандидати в члени Європейського Союзу, а в Йорданії з Ізраїлем просто мирна угода. Вони, м'яко кажучи, не друзі. Але Йорданія збивала іранські ракети в своєму повітряному просторі, і не вона одна. Ну, тобто, значить, це можна робити? Що Іран напав на Йорданію, чи став її бомбити? Ну, знову таки, це ж не літак знищити з льотчиком, героєм Росії чи героєм Ірану. Це ж просто знищити звичайну болванку", - вважає Портников.

На думку журналіста, якщо цього не робиться, то це ознака страху.

"Це тільки підживлює росіян. Говориться, що вони такі перелякані, що не бояться навіть доторкнутися до нашого безпілотника. Уявіть собі, який буде страх, якщо з'явиться перший російський танк на цій території. Якщо вони бояться ракети. Яка різниця, що в них є сучасна зброя, що вони американці постачають все, що там є американські бази, коли вони просто перелякані. Який сенс в цьому всьому сучасному, якщо ти не хочеш його задіяти?", - підсумував він.