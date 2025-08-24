Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
Ексклюзив

Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников

Євген Козярін
24 серпня, 2025 неділя
08:10
Війна з Росією Віталій Портников

Поляки могли б допомагати системі протиповітряної оборони України знищувати те, що знаходиться в безпосередній близькості до Польщі

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Я думаю, що Польща принаймні могла б збивати російські ракети і безпілотні літальні апарати разом із системою протиповітряної оборони України. Просто допомагати системі протиповітряної оборони України знищувати те, що знаходиться в безпосередній близькості до Польщі, не тільки на території самої Польщі, але і в повітряному просторі України. Оголосити, скажімо, якусь частину повітряного простору України простором, який є критичним з погляду безпеки самої Польщі", - заявив він.

Портников висловив своє нерозуміння тим, чому це робити не можна.

"А якщо польська система протиповітряної оборони зіб'є російську крилату ракету десь над Яворівським полігоном чи над Рава-Руською, десь в цих районах. Що, росіяни будуть Варшаву бомбити? От мені цікаво. Це ж не якийсь, вибачайте, пілотований літак, правда? Літак летить, льотчик в ньому там летить, когось бомбить. Цього ж всього немає. Це ракета, безпілотні апарати, без людей. Чому не можна збивати російські ракети? Це що, якісь ікони? Воно що, сакральне? Я самої логіки цієї не розумію. Ну, збила польська ракета російську ракету - одна болванка збила іншу болванку", - наголосив журналіст.

Він додав, що жодний громадянин Російської Федерації в цій ситуації не постраждає.

"Я ж навіть не закликаю збивати російські літаки з російськими льотчиками, які, як ви знаєте, випускають ракети в повітряному просторі РФ. А зовсім не в повітряному просторі України. Вони десь там у Енгельсі чи десь запускають ці ракети. Жодний з них в Україні чи в Польщі не з'являється з пілотів . Чому не можна збивати ці ракети?", - зазначив Портников.

Журналіст висловив нерозуміння з тим, чому вважається, що це пряма участь НАТО у конфлікті

"Я не розумію. Чому вважається легітимним, що Росія може запускати свої ракети в повітряний простір України, якій вона не навіть війну не оголосила. Це ж все шизофренія. Тому я вважаю, що країни-члени НАТО могли б давно спокійно це робити", - зазначив він.

Він нагадав, що країни, які сусідні з Ізраїлем, збивали у своєму повітряному просторі ракети, які йшли на Ізраїль.

"Вони ж просто повз них пролітали. Йорданія, інші країни. І ці країни зовсім не союзники Ізраїля, як Польща чи Румунія - наші союзники, партнери. допомагають нам, хочуть, щоб ми вступили в НАТО, ми кандидати в члени Європейського Союзу, а в Йорданії з Ізраїлем просто мирна угода. Вони, м'яко кажучи, не друзі. Але Йорданія збивала іранські ракети в своєму повітряному просторі, і не вона одна. Ну, тобто, значить, це можна робити? Що Іран напав на Йорданію, чи став її бомбити? Ну, знову таки, це ж не літак знищити з льотчиком, героєм Росії чи героєм Ірану. Це ж просто знищити звичайну болванку", - вважає Портников.

На думку журналіста, якщо цього не робиться, то це ознака страху. 

"Це тільки підживлює росіян. Говориться, що вони такі перелякані, що не бояться навіть доторкнутися до нашого безпілотника. Уявіть собі, який буде страх, якщо з'явиться перший російський танк на цій території. Якщо вони бояться ракети. Яка різниця, що в них є сучасна зброя, що вони американці постачають все, що там є американські бази, коли вони просто перелякані. Який сенс в цьому всьому сучасному, якщо ти не хочеш його задіяти?", - підсумував він.

Теги:
Україна
Росія
Польща
ППО
безпілотник
Суботній політклуб
Віталій Портников
ракетний удар
Читайте також:
Юлія Свириденко
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Дональд Трамп
Автор Марія Музиченко
22 серпня, 2025 п'ятниця
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
Київ
+13.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
07:58
Оновлено
Росія атакувала Україні ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка
07:27
День Незалежності України
День Незалежності України: історія, значення та цінності
07:25
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
00:44
Оновлено
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
00:05
Посольство США в Анкарі (Туреччина)
Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ
2025, субота
23 серпня
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
23:11
скеровано до суду
Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
22:58
Євреї-хасиди, Умань
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
22:54
З днем Харкова!
День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
22:31
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
22:19
Оновлено
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: девʼять людей постраждали, водія авто затримали в нетверезому стані
21:56
ЗСУ
Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
20:33
Ексклюзив
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
20:14
Нацизм = комунізм
Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
20:08
Ексклюзив
сектор Гази
У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
20:01
OPINION
Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною
19:52
Ексклюзив
Московський Кремль
Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга
18:43
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
18:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
18:04
OPINION
Який фінал обере Україна?
17:51
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
17:36
Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
17:30
Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС
17:13
Чисельність населення в Україні
Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
16:40
Зеленський
Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського
16:37
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
16:08
OPINION
блог Сергій Кузан
В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська
16:02
Оновлено
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь
15:42
Хмарна погода
Температура повітря спекою не дошкулятиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на День Незалежності
15:17
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій
15:04
Ексклюзив
Україна українці
Стан українського суспільства зараз – дезорієнтація, - аналітик Бєлєсков
14:35
Майдан Незалежності
На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду
14:03
OPINION
Під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно
13:49
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"
13:13
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Опір українців агресії РФ для багатьох політиків Європи є проблемою, - політолог Магда
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV