Польща втрачає можливість бути активним адвокатом України, - історик Грицак

Таку думку в етері Еспресо висловив Ярослав Грицак.

"Я трішки боюсь поняття народ, бо не знаю, що це таке. Оскільки, є кілька мільйонів людей і говорити, що вони є одним цілим точно не доводиться. Можливо є якісь виняткові випадки, коли 90-95% думають однаково. Втім, навіть під час війни, коли для нашої країни є загроза, такого немає. Є більшість, але немає 100%", - пояснив Грицак.

Історик наголосив, що говорити про історичні розбіжності з Польщею варто мовою дипломатії й політики, а не історії. Він зауважив, що це складний процес, але це потрібно робити обовʼязково.

"Якщо ми говоримо про Польщу, то країна поділена рівно на половину - 50 на 50. Це дуже важливо. Я весь час наголошую, що Кароль Навроцький не є президентом цілої Польщі. Він президент половини Польщі. З іншою половиною нам не важко розмовляти, адже, ті поляки займають дуже проукраїнську позицію. Вони прекрасно розуміють нашу складність ситуації й погоджуються з тим, що Бандера є героєм, бо розуміють, що він є для України символом антиросійського спротиву. Тут їх не потрібно ні в чому переконувати, навпаки вони самі вступають в ініціативу. Це та частина Польщі, яка представлена урядом Дональда Туска. З іншою половиною Польщі говорити дуже складно, майже неможливо, але це робити потрібно. Очевидно, що в цьому випадку потрібно говорити не мовою історії, а дипломатії та політики. Насправді сьогодні Польща втрачає свою субʼєктність. І не варто забувати про Трампа, який може впливати на Навроцького. Бо виглядає так, що Польща й президент Навроцький сьогодні є досить слабкою фігурою. Польща втрачає свою можливість бути активним адвокатом України", - додав він.