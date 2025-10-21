Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок

Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
10:21
Війна з Росією Карта бойових дій за 11-18 жовтня

На Олександрівському напрямку російські війська намагаються просунутися в бік Покровського, одночасно активно використовуючи FPV-дрони на оптоволокні. Українські захисники адаптуються до нової тактики ворога - зокрема, змушені буквально "полювати" на дрони за допомогою дробовиків, як ковбої на Дикому Заході

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Олександрівський напрямок Іван Сєкач.

"Олександрівський напрямок є дуже динамічним і одним із найактивніших. Тут є місто Покровське. Колись 110-та бригада стояла на захисті Покровська, потім нас перевели на Велику Новосілку, і потроху ми просунулися аж до Покровського. На жаль, місто вмирає, мости й логістика вже знищені", - зазначив Сєкач.

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади, противник потроху просувається, шукаючи діри в нашій обороні. Його головна задача - вийти зараз на Покровське, але командування це розуміє.

"Два дні тому було виявлено командно-спостережний пункт ворожого батальйону, де було знищено сина генерала РФ. Тобто робота триває, і ми намагаємося працювати дистанційно", - зауважив Сєкач.

Начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади також додав, що на Олександрівському напрямку спостерігається велика кількість FPV‑дронів на оптоволокні.

"Вчора, коли виїжджали на позиції до хлопців, на колеса намоталося оптоволокно - мов павутиння. Певного технічного рішення проти цього наразі немає: воно не фіксується, а виявляється лише візуально. Тож доводиться діяти по-ковбойськи - у кожного бійця дробовик. Ми ходимо з дробовиками, ніби на полюванні, але це зовсім не весело: ті, на кого ми полюємо, полюють на нас і намагаються нас убити - така собі гра в смерть. Їздимо, як на Дикому Заході, й виглядаємо з вікон, шукаючи цих "дронів-ждунів", - наголосив Сєкач.

  • Впродовж доби, 20 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 202 бої. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 76 атак ворога.
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
оборона та безпека
Сили оборони України
