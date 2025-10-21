Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
На Олександрівському напрямку російські війська намагаються просунутися в бік Покровського, одночасно активно використовуючи FPV-дрони на оптоволокні. Українські захисники адаптуються до нової тактики ворога - зокрема, змушені буквально "полювати" на дрони за допомогою дробовиків, як ковбої на Дикому Заході
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Олександрівський напрямок Іван Сєкач.
"Олександрівський напрямок є дуже динамічним і одним із найактивніших. Тут є місто Покровське. Колись 110-та бригада стояла на захисті Покровська, потім нас перевели на Велику Новосілку, і потроху ми просунулися аж до Покровського. На жаль, місто вмирає, мости й логістика вже знищені", - зазначив Сєкач.
За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади, противник потроху просувається, шукаючи діри в нашій обороні. Його головна задача - вийти зараз на Покровське, але командування це розуміє.
"Два дні тому було виявлено командно-спостережний пункт ворожого батальйону, де було знищено сина генерала РФ. Тобто робота триває, і ми намагаємося працювати дистанційно", - зауважив Сєкач.
Начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади також додав, що на Олександрівському напрямку спостерігається велика кількість FPV‑дронів на оптоволокні.
"Вчора, коли виїжджали на позиції до хлопців, на колеса намоталося оптоволокно - мов павутиння. Певного технічного рішення проти цього наразі немає: воно не фіксується, а виявляється лише візуально. Тож доводиться діяти по-ковбойськи - у кожного бійця дробовик. Ми ходимо з дробовиками, ніби на полюванні, але це зовсім не весело: ті, на кого ми полюємо, полюють на нас і намагаються нас убити - така собі гра в смерть. Їздимо, як на Дикому Заході, й виглядаємо з вікон, шукаючи цих "дронів-ждунів", - наголосив Сєкач.
- Впродовж доби, 20 жовтня, на російсько-українському фронті зафіксували 202 бої. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 76 атак ворога.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.95
- EUR Купівля 48.31Продаж 49
- Актуальне
- Важливе