Понад 150 українських військовополонених можуть перебувати в Чечні, куди не має доступу Червоний Хрест, – Координаційний штаб
У полоні на території Чечні можуть перебувати понад 150 українських військовослужбовців. Конкретних пропозицій щодо їхнього обміну Києву не надходило
Про це "Радіо Свобода" повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Там зазначили, що 36 військовополонених мають статус "пошук особи", але є висока ймовірність їхнього перебування у місті Грозний. Решта – підтверджені з різних джерел.
Міжнародний Комітет Червоного Хреста не дає підтверджень про перебування в полоні українців на території Чечні, оскільки не має туди доступу. Відтак Координаційному штабу не відомі факти відвідання представниками організації наших полонених.
"Зазвичай військові Сил оборони потрапляють у полон з різних ділянок фронту, проте згодом їх можуть передати в місця утримання на території Чечні. Як і в інших місцях утримання полонених на території країни-агресорки та тимчасово окупованих територіях України, стосовно полонених не дотримуються норми гуманітарного права та вимоги Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими", - розповіли у Координаційному штабі.
"Режим Кадирова використовує полонених зокрема як живий щит для військових об’єктів, а також як важіль для зняття санкцій з представників родини Кадирова", - додали там.
У штабі також повідомили, що конкретних офіційних пропозицій стосовно обміну від влади Чечні не надходило.
- 14 лютого за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих військових.
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