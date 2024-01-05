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Головна Війна з Росією Попри поранення та полон: захисник Маріуполя заявив, що не отримав УБД за майже рік після повернення на волю

Попри поранення та полон: захисник Маріуполя заявив, що не отримав УБД за майже рік після повернення на волю

5 січня, 2024 п'ятниця
23:08
Війна з Росією УБД

Прикордонник із позивним Смурф, який воював у Маріуполі, заявив, що через рік після звільнення з полону йому досі не видали посвідчення УБД

Про це пише NV з посиланням на інстаграм військового.

Публікація зараз недоступна у соцмережі, але у видання залишився скріншот допису, який опублікував прикордонник із позивним Смурф.

"До сьогоднішнього дня мені не дали посвідчення учасника бойових дій. Чому? Сам не розумію. Щоб його видати, потрібна довідка про участь у бойових діях. Її не дають, бо це потрібно розкривати бойовий журнал, який вели в Маріуполі. Без командира, який заповнював цей журнал, це не роблять. А командир у полоні", — написав прикордонник.

За словами прикордонника, довідка про перебування в полоні не вважається документом, що підтверджує участь у бойових діях.

"Провели службове розслідування щодо моїх поранень. Отримав акти поранень, і мені кажуть, що ці документи теж не вважаються підтвердженням про участь у бойових діях. Виходить, що не заслужив? Зараз куди не подивишся — потрібне посвідчення УБД. Безкоштовний проїзд, Відпочинок для військовослужбовців. І таких, як я, дуже багато, але всі мовчать…", - йдеться у дописі.

Військовослужбовець попросив про розголос і підтримку в цьому питанні.

Фото: smurf.1778/instagram

  • Наприкінці 2023 року ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв отримав посвідчення учасника бойових дій, але нарвався на критику.
Україна
Маріуполь
Донеччина
Військові новини
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