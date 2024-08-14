Попри законодавчу заборону, 621 українська компанія видалила власників з РФ у своїх даних, - Опендатабот
Від початку повномасштабного російського вторгнення 621 українська компанія видалила власників з РФ у своїх даних
Про це повідомляє Опендатабот.
За даними аналітиків, понад 18 тисяч компаній мали власників з РФ станом на 24 лютого 2022 року. Попри законодавчу заборону наразі 621 компанія позбавилась "російського сліду". Це на 220 компаній більше, ніж у серпні минулого року, коли таких бізнесів було 401.
Фото: Опендатабот
Аналітики зазначили, що від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.
"Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження", - йдеться у повідомленні.
Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції із проханням перевірити надану інформацію про 621 компанію, провести перевірку та виявити можливі незаконні дії з боку цих компаній.
Директор Департаменту держреєстрації Міністерства юстиції В’ячеслав Хардіков прокоментував, що по зверненню Опендатаботу наразі проводиться перевірка. У більшості компаній не встановлено порушень законодавства.
Проте є і попередньо виявлені порушення, у зв’язку з чим вже призначено 3 камеральні перевірки реєстраційних дій щодо 7 компаній.
У Міністерстві зазначили, якщо зміна в даних компаніях щодо власників із російським громадянством була незаконною, на нотаріуса або реєстратора, який проводив ці дії, чекає застосування санкцій передбачених нормами чинного законодавства.
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