Попри зменшення кількості ворожих атак спостерігаємо у противника іншу тактику ведення бою, - 3-тя ОШБр про Авдіївський напрямок
Вадим Мазевич, командир батальйону безпілотників 3-ї ОШБр, зазначив, що на Авдіївському напрямку з'явилися підрозділи ворога, які мають нову амуніцію та відрізняються тактикою ведення бою
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то на Авдіївському напрямку кількість атак, спроб штурмів з боку ворога зменшилася. Противник почав завдавати точкові удари з застосуванням техніки. Якщо раніше російськими військами переважно тут використовувалася піхота, то зараз працює дуже багато FPV-дронів та дронів-розвідників. Загарбник начебто зменшив натиск, однак постійна розвідка та постійні дошкуляння з боку ворога відчуваються", - прокоментував командир батальйон безпілотників 3-ї ОШБр.
Військовослужбовець зауважив щодо причин зменшення ворожого натиску, то, можливо, противник перегруповується. За даними розвідки відомо, що у росіян відбувається ротація, тобто вони підтягують резерви, укріплюють позиції, які, на жаль, їм вдалося захопити.
"І ще ми спостерігаємо такі речі, як появу у противника іншої амуніції та інших тактик. Можливо, є застосування ворожих підрозділів, які були на інших ділянках фронту. У росіян є підрозділи, які в досить хорошій амуніції, мають нові зразки, і по тактиці бою, по пересуванню людей на полі бою, ми бачимо, що це трошки інші війська. Тобто є і мобілізовані, а є і досить підготовлена піхота", - пояснив Вадим Мазевич.
- 22 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що росіяни роблять все, щоб продовжувати наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, тому висновок про сповільнення дій окупантів робити зарано.
- Також командувач Сухопутних військ ЗСУ заявив, що Росія створює нове угруповання в понад 100 тис. військових. За його словами, є ймовірність наступу ворога влітку на одному з напрямків.
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