Попри зменшення кількості ворожих атак спостерігаємо у противника іншу тактику ведення бою, - 3-тя ОШБр про Авдіївський напрямок

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Якщо порівнювати з попередніми тижнями, то на Авдіївському напрямку кількість атак, спроб штурмів з боку ворога зменшилася. Противник почав завдавати точкові удари з застосуванням техніки. Якщо раніше російськими військами переважно тут використовувалася піхота, то зараз працює дуже багато FPV-дронів та дронів-розвідників. Загарбник начебто зменшив натиск, однак постійна розвідка та постійні дошкуляння з боку ворога відчуваються", - прокоментував командир батальйон безпілотників 3-ї ОШБр.

Військовослужбовець зауважив щодо причин зменшення ворожого натиску, то, можливо, противник перегруповується. За даними розвідки відомо, що у росіян відбувається ротація, тобто вони підтягують резерви, укріплюють позиції, які, на жаль, їм вдалося захопити.

"І ще ми спостерігаємо такі речі, як появу у противника іншої амуніції та інших тактик. Можливо, є застосування ворожих підрозділів, які були на інших ділянках фронту. У росіян є підрозділи, які в досить хорошій амуніції, мають нові зразки, і по тактиці бою, по пересуванню людей на полі бою, ми бачимо, що це трошки інші війська. Тобто є і мобілізовані, а є і досить підготовлена піхота", - пояснив Вадим Мазевич.