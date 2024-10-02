"Порушує Женевську конвенцію": Україна висловила протест проти призову жителів ТОТ до армії РФ

Про це повідомляє МЗС.

Зазначається. що відповідним рішенням Росія "грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни".

Так, державі-окупанту забороняється примушувати жителів ТОТ служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

У Міністерстві звернулися до громадян України, що залишаються на ТОТ, та закликали всіляко уникати мобілізації. Натомість цивільні, які будуть примусово долучені до армії РФ, за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн.

У разі залучення військовослужбовців-строковиків до агресії проти України Міністерство закликає скористатись проєктом "Хочу жить" та добровільно скласти зброю Силам оборони України.

"Українцям - громадянам Російської Федерації на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині у межах нинішніх Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації, час згадати свій родовід, своє коріння та не дати заплямувати їх злочинами кремлівського режиму", - наголосили в МЗС.