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"Порушує Женевську конвенцію": Україна висловила протест проти призову жителів ТОТ до армії РФ

Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
06:20
Війна з Росією мобілізація в РФ

Міністерство закордонних справ висловило "рішучий протест" проти примусової мобілізації жителів тимчасово окупованих територій України до російської армії

Зміст

Про це повідомляє МЗС.

Зазначається. що відповідним рішенням Росія "грубо порушує свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема за Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни".

Так, державі-окупанту забороняється примушувати жителів ТОТ служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

У Міністерстві звернулися до громадян України, що залишаються на ТОТ, та закликали всіляко уникати мобілізації. Натомість цивільні, які будуть примусово долучені до армії РФ, за першої нагоди залишати такі підрозділи та повертатись на територію України чи виїжджати до третіх країн.

У разі залучення військовослужбовців-строковиків до агресії проти України Міністерство закликає скористатись проєктом "Хочу жить" та добровільно скласти зброю Силам оборони України.

"Українцям - громадянам Російської Федерації на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині у межах нинішніх Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації, час згадати свій родовід, своє коріння та не дати заплямувати їх злочинами кремлівського режиму", - наголосили в МЗС.

  • Російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав указ про проведення осіннього призову до армії РФ, у межах якого мають залучити 133 тис. осіб.

Теги:
Росія
Крим
російська армія
Луганщина
мобілізація
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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