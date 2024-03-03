"Посилена бойова частина": Гуменюк пояснила причину масштабних руйнувань під час атаки на Одесу 2 березня
Під час атаки на Одесу в ніч на 2 березня, що спричинила масштабні руйнування, РФ могла використати модифіковані дрони з посиленою бойовою частиною
Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, останнім часом росіяни запускають дрони на дуже низьких висотах, а потім БПЛА раптово підіймаються на ту висоту, з якої наноситься удар.
"Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підіймаються на ту висоту, з якої наноситься удар. Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв'язку з цим - такі руйнування. Але це вже встановить слідство й експертиза та відповідні фахівці", - заявила Гуменюк.
Вона зазначила, що остання атака на Одещину була досить інтенсивною, зокрема, протягом однієї години підрозділи ППО працювали дуже щільно по цілях, які заходили одночасно з різних напрямків.
"Переважно ворожі дрони заходили з напрямку Чорного моря з подальшим потужним маневруванням. У тому числі над об'єктами промисловості, припортової інфраструктури і серед житлових будинків", - зауважила Гуменюк, додавши, що силами протиповітряної оборони вдалося збити сім дронів, один БПЛА влучив у житловий будинок.
- У ніч на 2 березня росіяни атакували Одесу "шахедами". Безпілотник влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло десятеро людей, серед них - троє дітей.
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