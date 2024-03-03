"Посилена бойова частина": Гуменюк пояснила причину масштабних руйнувань під час атаки на Одесу 2 березня

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, останнім часом росіяни запускають дрони на дуже низьких висотах, а потім БПЛА раптово підіймаються на ту висоту, з якої наноситься удар.

"Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони ідуть низько над рівнем моря і потім раптово підіймаються на ту висоту, з якої наноситься удар. Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв'язку з цим - такі руйнування. Але це вже встановить слідство й експертиза та відповідні фахівці", - заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що остання атака на Одещину була досить інтенсивною, зокрема, протягом однієї години підрозділи ППО працювали дуже щільно по цілях, які заходили одночасно з різних напрямків.

"Переважно ворожі дрони заходили з напрямку Чорного моря з подальшим потужним маневруванням. У тому числі над об'єктами промисловості, припортової інфраструктури і серед житлових будинків", - зауважила Гуменюк, додавши, що силами протиповітряної оборони вдалося збити сім дронів, один БПЛА влучив у житловий будинок.