Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Посол США при НАТО: Вашингтон надає Україні можливості для глибших ударів по Росії

Посол США при НАТО: Вашингтон надає Україні можливості для глибших ударів по Росії

Ксенія Золотова
30 серпня, 2025 субота
10:51
Війна з Росією

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати надають Україні нові можливості для здійснення глибших ударів по території РФ та продовжують підтримку Києва зброєю

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, передає Укрінформ.

За словами дипломата, окрім прямих поставок озброєння Україні на суму близько одного мільярда доларів США щомісяця, ще приблизно така ж сума надходить через союзників по НАТО.

"Президент Дональд Трамп робить так, щоб Україна могла надалі захищатися, надаючи їй деякі можливості для глибших ударів, які, вочевидь, можуть допомогти і в наступальних діях. Лише за останній місяць українці вже вивели з ладу близько 20% нафтопереробних потужностей Росії", — зазначив Вітакер.

Він також повідомив, що США запровадили санкції проти Індії через купівлю російської нафти. На його переконання, президент Трамп використовує всі наявні важелі впливу, але водночас прагне зберегти переговорний процес, у якому беруть участь і диктатор Росії Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський.

"Чи станеться це за одну ніч? Найімовірніше, ні. Але я думаю, що ми рухаємося правильним шляхом, і обидві сторони все ще ведуть діалог, а це вже добре", — сказав американський посол.

Вітакер підкреслив, що стратегія Дональда Трампа щодо війни в Україні суттєво відрізняється від політики адміністрації його попередника Джо Байдена. По-перше, за його словами, нинішнє американське озброєння для України не фінансується коштом платників податків США. По-друге, нині ведуться прямі переговори з Росією, чого не було за Байдена.

"І, врешті-решт, ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і, найімовірніше, українці ними скористаються. І це, очевидно, значно відрізняється від того, що робив Джо Байден", — підсумував дипломат.

  • У четвер, 28 серпня, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму близько $825 мільйонів.
