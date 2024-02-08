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Посол України у США заявила, що сенат повторно розгляне законопроєкт про допомогу Україні

8 лютого, 2024 четвер
05:15
Війна з Росією Оксана Маркарова

У сенаті США вирішили повторно переглянути законопроєкт стосовно фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте вже без міграційної реформи та безпеки кордону

Про це повідомила на Facebook пані посол України у США Оксана Маркарова.

Дипломат пояснила, що американські законодавці 58 голосами проти 41 підтримали процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і "розгляд по суті "чистого" законопроєкт про міжнародну допомогу США без міграційної реформи, внесеного раніше сьогодні сенатором Мюррей".

Вона додала, що для цього потрібно буде 60 голосів.

За словами посла, попередній законопроєкт із "великим пакетом", що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та із захистом кордонів був "очікувано не підтриманий" через відсутність голосів за угоду щодо міграційної реформи, над якою перемовники "працювали останні місяці".

Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа "на заміну", який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню", - розповіла Маркарова.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у сенаті у четвер о 19:00 (за Києвом).

Напередодні сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував

  • Напередодні сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував, жорстко розкритикувавши республіканців та Трампа.
Теги:
США
зброя для України
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