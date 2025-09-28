Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
У неділю, 28 вересня 2025 року, під час масштабного авіаудару Росії уламок ракети пошкодив консульський відділ посольства Польщі в столиці України Києві. Ніхто не постраждав
Речник міністра закордонних справ Польщі Павел Вронський підтвердив ураження будівлі у коментарі PAP та RMF FM.
"Стріляючий елемент або малокаліберний снаряд упав на дах нашого консульського відділу. Потім він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній зоні. Ніхто не постраждав ", – сказав він.
Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок, 29 вересня, консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі.
- У ніч з суботи на неділю Росія розпочала масований 12-годинний наступ на столицю України, Київ.
- Російська армія атакувала Україну дронами й ракетами повітряного та морського базування.
- Українська ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе