Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу

Речник міністра закордонних справ Польщі Павел Вронський підтвердив ураження будівлі у коментарі PAP та RMF FM.

"Стріляючий елемент або малокаліберний снаряд упав на дах нашого консульського відділу. Потім він пробив стелю. Снаряд опинився в кухонній зоні. Ніхто не постраждав ", – сказав він.

Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок, 29 вересня, консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі.

У ніч з суботи на неділю Росія розпочала масований 12-годинний наступ на столицю України, Київ.

Російська армія атакувала Україну дронами й ракетами повітряного та морського базування.

Українська ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей.



