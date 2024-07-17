Посольство США виділило $182 млн на розмінування України

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона нагадала, що повномасштабне вторгнення Росії призвело до того, що 1/3 території України заміновано.

Посол підкреслила, що це становить небезпеку як для її захисників, так і для цивільного населення.

"Ми пишаємося тим, що сьогоднішня допомога Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні врятувати більше життів та підтримати її економічне відновлення", - зазначила Брінк.