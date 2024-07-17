Посольство США виділило $182 млн на розмінування України
Американське посольство надало Україні 182 мільйони доларів на розмінування замінованих у ході війни територій
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Вона нагадала, що повномасштабне вторгнення Росії призвело до того, що 1/3 території України заміновано.
Посол підкреслила, що це становить небезпеку як для її захисників, так і для цивільного населення.
"Ми пишаємося тим, що сьогоднішня допомога Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні врятувати більше життів та підтримати її економічне відновлення", - зазначила Брінк.
- 16 липня Держдеп США передав Державній спеціальній службі транспорту України (ДССТ) обладнання для розмінування на суму 5,8 мільйона доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.54
- EUR Купівля 44.62Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе