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Постраждалі від низки атак РФ жителі Запоріжжя отримають фінансову допомогу, - в. о. мера

Тетяна Нижник
27 вересня, 2024 п'ятниця
16:22
Війна з Росією Обстріл Запоріжжя

Жителі Запоріжжя, яким завдали шкоди атаки РФ, отримуватимуть фінансову допомогу від міськради

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Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя та секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко в етері телеканалу "Еспресо".

"Дякуємо міжнародним організаціям, які надають можливість одразу виплачувати грошову компенсацію. Від міської влади хочу зазначити, що люди відповідного соціального статусу отримають по 15 тис. грн для вирішення своїх соціально-побутових питань. Мешканці, які втратили своє житло, будуть отримувати компенсацію з міського бюджету по 10 тис. грн для оренди іншого житла і проживання в місті до того часу, поки вони не отримають компенсацію за своє зруйноване житло, відповідний сертифікат, або їх будинок буде відбудовано і об’єкт буде введено в експлуатацію. Міська рада виплачуватиме компенсацію для оренди до моменту, коли людина матиме своє житло", - зазначила вона.

Починаючи з 22 вересня ворог щоночі системно атакує місто КАБами. Центр міста та райони, наближені до окупованої території, перебувають під атаками, зауважила Харченко.

"Ми маємо величезну кількість пошкоджених та зруйнованих будинків у місті. Якщо говорити про багатоповерхові будинки, то понад 50 залишилися без вікон, без дверей, з пошкодженими дахами. Безумовно, дуже сильно постраждав наш приватний сектор: більше 200 будинків, це приватні домоволодіння. Це два райони, які найближче до окупованої території. Мешканці цього району —і дуже прості, звичайні люди, багато з яких літні. Задача міської влади — забезпечити евакуацію людей, які, на жаль, втратили своє житло і не мають куди повертатися. Безумовно, це і допомога на тих об’єктах, де потрібно ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, але теоретично житло є придатним для подальшого проживання. Всі соціальні, комунальні служби працюють. Ми дуже вдячні всім нашим волонтерським та громадським організаціям, які з 22 вересня не сплять, незважаючи на втому. Люди працюють по дві години на добу, але всі необхідні процеси проводяться", - додала вона.

  • Увечері неділі, 22 вересня, російська окупаційна армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Унаслідок цього поранення отримали понад 20 людей. Частково зруйновані будівлі.

  • У понеділок, 23 вересня, російська окупаційна армія двічі завдала ударів по критичній інфраструктурі Запоріжжя, а також житловим будинкам, Павлограду Дніпропетровської області та передмістю Харкова.

  • Ввечері вівторка, 24 вересня, російська армія вдарила по Запоріжжю та влучила по приватному сектору. Внаслідок удару щонайменше 7 людей поранені.

  • Увечері середи, 25 вересня, Росія вкотре атакувала Запоріжжя. Росіяни поцілили по житловій забудові та території одного з промислових підприємств, внаслідок чого постраждали люди.

Теги:
Суспільство
Україна
Запоріжжя
російська армія
окуповані території
окупанти
безпілотник
Запорізька область
ракетний удар
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