Повернення до кордонів 1991 року - нереалістичне завдання на сьогодні, - офіцер ЗСУ Матяш

Про це в інтерв'ю на Еспресо висловив офіцер ЗСУ Олександр Матяш.

"Я вважаю, що сьогодні в нас є некоректна політика щодо комунікації із суспільством. Якщо ви подивитесь актуальні новини, то у нас постійно - "Трамп сказав", "ми домовилися", "ми у стані перемовин", "чекаємо якогось перемир'я". Я не бачу посилу, в якому було: "Шановні громадяни України, ми будемо воювати в цій війні доти, доки ми не переможемо і Росія не перестане зазіхати на нашу територію". Тому, коли говорять про перемогу, то критерії цієї перемоги дуже розмиті.А якою буде перемога? Ніхто не знає. Підійдіть до 10 людей і буде 10 різних відповідей",- пояснив Матяш.

Офіцер зауважив, що сьогодні Сили оборони України як ніколи потребують підтримки українського суспільства. За його словами, люди розслабились і це дуже відчувається під час зборів на потреби ЗСУ.

"Дуже часто люди, які недотичні до цієї війни, кажуть про кордони 1991 року. Я всім їм зичу докласти зусиль для того, щоб ці кордони повернути. На сьогодні це нереалістичне завдання за умови того, що наше суспільство не є мобілізованим в повному обсязі. І я це бачу по зборах. До речі, тому що всі військовослужбовці, які перебувають на лінії бойового зіткнення або виконують певні завдання на лінії бойового зіткнення, постійно потребують допомоги з боку суспільства. І от так, як було два роки тому, і так, як зараз,- це дві різні речі. Люди розслабилися", - додав він.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) серед українців показало, що 60% респондентів стверджують, що вони "готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно"



