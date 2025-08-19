Повітряні сили у ніч на 19 серпня знешкодили 230 ворожих БПЛА та 6 ракет

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 19 серпня, від 20:00 18 серпня, росіяни атакували Україну 280 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили 270 ударних БПЛА типу "шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська.

Також Росія атакувала Україну 5 балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської, Воронезької областей та анексованого Криму та 5 крилами ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації над акваторією Каспійського моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 236 повітряних цілей: 230 ворожих БПЛА типу "шахед" і дронів-імітаторів різних типів; 2 балістичні ракети Іскандер-М і 4 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 4 ракет та 40 "шахедів" на 16 локаціях, падіння уламків на 3 локаціях.