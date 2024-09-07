"Повна аналогія ЗСУ на Курщині": окупанти у Маріуполі почали по-новому маркувати військові вантажівки

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора в Маріуполі на військових вантажівках, що рухались з території транзитної бази по вул. Таганрозька в Розівський район Запорізької області, зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника з повною аналогією тактичного маркування ЗСУ в Курській операції", - розповів він.

Радник мера Маріуполя зазначає, що маркування було на вантажівках з особовим складом та боєкомплектами, що рухалися колоною по сім автівок без відкритого супроводу.

"Мета нанесення подібного маркування та його масовість допоки невідомі. Але точно підлягає врахуванню, зокрема, в районі Вугледару", - підкреслив Андрющенко.