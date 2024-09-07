"Повна аналогія ЗСУ на Курщині": окупанти у Маріуполі почали по-новому маркувати військові вантажівки
Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області почали маркувати вантажівки, які рухаються через місто у Запорізьку область, знаками, подібними до маркування Збройних Сил України
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вчора в Маріуполі на військових вантажівках, що рухались з території транзитної бази по вул. Таганрозька в Розівський район Запорізької області, зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника з повною аналогією тактичного маркування ЗСУ в Курській операції", - розповів він.
Радник мера Маріуполя зазначає, що маркування було на вантажівках з особовим складом та боєкомплектами, що рухалися колоною по сім автівок без відкритого супроводу.
"Мета нанесення подібного маркування та його масовість допоки невідомі. Але точно підлягає врахуванню, зокрема, в районі Вугледару", - підкреслив Андрющенко.
- Наприкінці січня російські окупанти переміщали свою техніку у бік тимчасово окупованої частини Запорізької області та різко змінили на ній маркування з ”V” на ”Z”.
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