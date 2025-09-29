Поводження росіян з окупованими територіями можна розподілити на три великі блоки, - Андрющенко

Так думку висловив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"Росіяни, по-перше, не розглядають Крим як щось не російське і ніколи його не розглядали. Саме тому він був анексований. До Криму мають інакше ставлення. Навіть до територій, які були окуповані теж 14-го року, я маю на увазі Донеччину, Луганщину, геть інше ставлення. Тобто росіян вважають, що в чотирьох областях живуть українці, а в Криму живуть руськіє. І це можете побачити, навіть це настільки яскраво можна подивитись навіть, коли вони починають розмови, якісь розміркування про якісь мирні перемовини і територіальні поступки, і Крим стоїть окремо, і завжди мова йдеться чотири області. Про Крим навіть мова не ведеться. Це по-перше. По-друге, я теж би хотів би сказати, що кримчани у нас домінуючі проукраїнських настроїв, але, на жаль, це не так. Тобто вони відносяться так, як до руских, вони асоціюються з рускімі, вони і мають те саме, що мають рускіє, окреме ставлення і оцю терплячість", - казав він.

Водночас Петро Андрющенко зауважив, що з територіями, які були окуповані після 24 лютого 2022 року геть інакша ситуація.

"Там дійсно дуже багато, дуже серйозно українських вплив був за ці всі роки. І тому росіяни і так адекватно його оцінюють, що там живуть українці, а два українця поруч - це небезпека, а три українця поруч - це революція. Оцієї революції вони бояться. І саме тому, наприклад, в Криму ми не бачимо впровадження політики репопуляції, щоб вони туди росіян завозили, а нам окупованих територіях, на всіх, власне, ми це спостерігаємо, що вони стимулюють те, щоб приїжджало російське населення і заміщувало українське населення", - розповів він.

Керівник Центру вивчення окупації зазначив, що все це призводить до того, що поводження росіян із окупованими територіями можна розподілити на три великі блоки.

"Окремо йде Крим, потім території, які окуповані з 2014 року, і потім будуть території, які окуповані з 2022 року. Це всі три різні підходи, три різні політики, плюс-мінус. Єдине, що те, що там окупована Донецька область, воно там плюс-мінус починає зрівнюватись, тому що донеччани, микіївчани, вони дуже люті і ну вони люті до всіх. І до росіян у тому числі, через ті умови, в яких вони живуть, вони люті і навіть до маріупольців, тому що вважають, що в Маріуполь Росія забагато вкладає, а Маріуполь на того не заслуговує, тому що Маріуполь в 14-му році обрав Україну, а не російський шлях розвитку. Ну, тобто там взагалі все складно з соціальними настроями. Проте вони теж там протестні і прихована соціологія це демонструє, там частково вона вилізла назовні. І вона показує, що там люди через годину оцю кризу готові вибухнути. І саме тому в Донецькій області, зокрема, не тільки ж, я ж кажу, в Маріуполі, от там інші кризи, там паливна криза, якось з медициною криза, вони намагаються хоч щось зробити, щоб не дати цьому багатому просто розгорітися на всю область", - сказав Петро Андрющенко.