Позиції на Авдіївському напрямку певний час ще переходитимуть з рук у руки, - військовослужбовець ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Після виходу ЗСУ з Авдіївки ворог намагався перехопити ініціативу. Росіяни розраховували на те, що ми виходячи з міста будемо відступати хаотично, що будуть проблеми, що буде втрачений зв'язок між підрозділами на місцях. Окупанти намагалися прорвати лінію оборони в бік Вугледара. Наразі тривають дуже серйозні бої. Позиції на цьому напрямку до повної стабілізації так і будуть переходити з рук в руки", - зауважив Тимочко.

За словами військовослужбовця, Авдіївський напрямок варто тримати на рівні з Бахмутським напрямком.

"На якомусь тактичному рівні будуть наші успіхи, але й російська армія буде отримувати певні тимчасові успіхи до моменту, допоки вони вже не зможуть інерційно рухатися. А ми зі своєї сторони, коли вже буде стабілізовано робота на цьому напрямку, коли буде визначено завдання, буде зрозуміло скільки ще потрібно резервів, додаткових сил і засобів, щоб вирівняти цю ситуацію тому, що Авдіївський напрямок варто тримати на рівні з Бахмутським", - наголосив Тимочко.