Сирський назвав головні задачі бійців на Донеччині
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках
Про це він написав у телеграм.
"Головна моя задача - ефективно використати бойові можливості озброєння і військової техніки наших підрозділів для нанесення максимальних втрат противнику та знищення значної частини його артилерії та бронетехніки; утримати займані позиції й відновити положення там, де ми відійшли", - сказав головнокомандувач.
За його словами, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти українські резерви.
Також під час зустрічі з командирами бригад він звернув основну увагу на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження ворога, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами і підрозділами.
- Нещодавно Сирський розповів, які населені пункти намагається захопити ворог і звідки Силам оборони вдалося вибити російські війська.
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