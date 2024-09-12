Позиція Байдена залежатиме від відповіді, яку почув Блінкен під час візиту в Київ: Чаленко про дозвіл США бити по РФ
Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що Велика Британія підштовхує США до позитивної відповіді щодо отримання дозволу на використання далекобійного західного озброєння по території РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Велика Британія підштовхує США до позитивної відповіді. Візьміть, наприклад, матеріали Guardian та інші медіа, де з'являються певні джерела та інсайди. Але зрозуміло, що позиція Байдена конкретно залежатиме від відповіді, яку почув Блінкен під час свого візиту до Києва", - зауважив Чаленко.
За словами голови Центру аналізу та стратегій, візит Блінкена не був просто візитом ввічливості. Це був візит для звірки годинників і розуміння позицій. Якщо ми змогли озвучити достатній мінімум, то отримаємо зелене світло для використання далекобійного західного озброєння по території РФ.
"В медійній сфері зроблено все можливе, щоб отримати цей дозвіл. Починаючи від зливу даних розвідки й підтвердження інформації про надання іранських балістичних ракет РФ 4 вересня, коли 220 ракет Fath-360 було відправлено Каспієм. Дії, що сьогодні відбуваються, вже не можна розуміти як елемент ескалації чи підвищення градуса. Ні, це елемент конкретного захисту України. Це можливість ЗСУ нейтралізувати російську загрозу", - наголосив Чаленко.
- Напередодні The Guardian із посиланням на джерела у британському уряді повідомило, що високопосадовці Великої Британії прийняли рішення дозволити Україні завдавати ударів по цілях у Росії ракетами Storm Shadow.
- Білий дім завершує розробку плану послаблення деяких обмежень на те, як Україна може використовувати зброю, надану Сполученими Штатами.
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