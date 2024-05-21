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Війна з Росією: хроніка
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"Позиція залишається чіткою": Держдеп США ототожнив перемогу України та поразку РФ

21 травня, 2024 вiвторок
09:07
Війна з Росією речник Держдепу США Метью Міллер

США хочуть бачити Україну переможцем у війні і вважають такий результат поразкою Росії

Зміст

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає пресслужба відомства.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи бояться США поразки Росії, Міллер назвав принциповим бажання перемоги для України.

"У цьому конфлікті дві сторони. Одна - Росія, інша - Україна. Ми принципово хочемо, щоб Україна виграла цю війну, і ясно дали це зрозуміти, в тому числі, я думаю, надавши їй мільярди доларів допомоги у сфері безпеки. Ви також бачили, як міністр (оборони Ллойд Остін - ред.) виголосив цілу промову про стратегічний провал, який Росія завдала собі, розпочавши цей конфлікт", - сказав Міллер.

На пряме запитання, чи хочуть США поразки Росії, Міллер відповів, що це те саме, що перемога України.

"Ми хочемо бачити перемогу України, що за своєю природою означає програш Росії у війні. ... Ми б хотіли бачити просто завершення Росією війни. Я не знаю, як ми потрапили в семантичну суперечку щодо цього. Але я думаю, що наша позиція щодо того, кого ми хочемо бачити переможцем у цій війні, а кого ми хочемо бачити в ній переможеним, залишається досить чіткою вже понад два роки", - сказав Міллер.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заяив, що союзники "хотіли б, щоб Україна перемогла так, щоб Росія не програла".
  • Крім того, Зеленський назвав допомогу від партнерів надто повільною - із запізненням на рік.
  • Очільник Пентагону Ллойд Остін назвав війну РФ проти України стратегічною помилкою російського диктатора Володимира Путіна.
Теги:
Новини
Україна
США
допомога США Україні
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