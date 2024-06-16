Практична доцільність Саміту миру зникла після того, як Китай відмовився від участі, - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Нам потрібно започаткувати формат, який стане безальтернативним. Саме тому, нам важливо мати Саміт миру на рівні голів держав та урядів. Це потрібно, щоб весь світ побачив важливість такого саміту і максимальна кількість країн долучалась до таких заходів. І лише після 5-6 саміту ми можемо вийти на якесь конкретне бачення ситуації", - пояснив Краєв.

Експерт наголосив на важливості присутності Китаю на Саміті миру

"Важко відповісти щодо доцільності проведеного Саміту миру у Швейцарії, зрозумівши, що на ньому не буде Китаю та країн Глобального Півдня. Також багато лідерів регіонального Глобального Півдня також відмовились від участі в Саміті миру. Тому очевидно, що доцільності проводити цей саміт прямо зараз не було. Якщо просувати далі цей проєкт, то можливо це було й доцільно. Втім, практичну доцільність Саміт миру втратив, коли стало відомо про те, що Китай не буде присутнім на ньому", - додав він.