Практичні кроки зроблені, Taurus будуть в Україні, - дипломат Осипенко
Дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко вважає, що партнери переусвідомили роль і значення України, яка не тільки захищає Європу, а й дає Європі можливість краще підготуватися до війни
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Запустивши дискусію про стратегічну автономію в Європі, про яку завжди мріяла Франція, але це раніше підривало євроатлантичну солідарність тому, що інтереси НАТО й США були в Європі. Наразі така конфігурація склалася, але вона трохи випереджає час. Тому Макрону треба провести консультації з партнерами, щоб розуміти загальні риси по основних напрямках. Макрон виявився лідером, започаткувавши цю дискусію. Тепер за цією дискусією мають постати практичні дії й кроки", - зауважив Осипенко.
За словами дипломата, партнери переусвідомили роль і значення України, яка не тільки захищає Європу, а й дає Європі можливість краще підготуватися до війни.
"Європейські партнери перейдуть до діла тому, що прийняли історичне рішення, надавши зелене світло на перемовини України з ЄС. Це поворотне рішення, після якого Європа не може відступити від своїх слів щодо цих історичних процесів. Ми бачимо, що вже практичні кроки зроблені. Ми побачили голосування в Європарламенті на підтримку 50 млрд фінансової допомоги Україні. Ми побачили чеську ініціативу, яка говорить про те, що Європа переусвідомила роль і значення України в цих процесах, яка не тільки захищає Європу, а й дає можливість Європі краще підготуватися до війни. Реалізувати усі стратегічні задуми. Тому, Україні будуть допомагати. Будуть і Taurus, і інші ракети, і інше озброєння. Все це буде, нам все дадуть", - наголосив Осипенко.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus, оскільки, на його думку, це може втягнути його країну у війну з РФ.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що кільцевий обмін зброєю у випадку з далекобійними ракетами Taurus є хорошою ідеєю.
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