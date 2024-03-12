Практичні кроки зроблені, Taurus будуть в Україні, - дипломат Осипенко

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Запустивши дискусію про стратегічну автономію в Європі, про яку завжди мріяла Франція, але це раніше підривало євроатлантичну солідарність тому, що інтереси НАТО й США були в Європі. Наразі така конфігурація склалася, але вона трохи випереджає час. Тому Макрону треба провести консультації з партнерами, щоб розуміти загальні риси по основних напрямках. Макрон виявився лідером, започаткувавши цю дискусію. Тепер за цією дискусією мають постати практичні дії й кроки", - зауважив Осипенко.

За словами дипломата, партнери переусвідомили роль і значення України, яка не тільки захищає Європу, а й дає Європі можливість краще підготуватися до війни.

"Європейські партнери перейдуть до діла тому, що прийняли історичне рішення, надавши зелене світло на перемовини України з ЄС. Це поворотне рішення, після якого Європа не може відступити від своїх слів щодо цих історичних процесів. Ми бачимо, що вже практичні кроки зроблені. Ми побачили голосування в Європарламенті на підтримку 50 млрд фінансової допомоги Україні. Ми побачили чеську ініціативу, яка говорить про те, що Європа переусвідомила роль і значення України в цих процесах, яка не тільки захищає Європу, а й дає можливість Європі краще підготуватися до війни. Реалізувати усі стратегічні задуми. Тому, Україні будуть допомагати. Будуть і Taurus, і інші ракети, і інше озброєння. Все це буде, нам все дадуть", - наголосив Осипенко.