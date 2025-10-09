Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк
Великий шанс для нашої оборонної індустрії, що українські виробники озброєння швидко можуть доопрацювати виріб для більшого ефекту на фронті
Про це в етері Еспресо розповів ексміністр оборони України, провідний експерт в оборонній галузі Андрій Загороднюк.
"Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників. Звичайно, це дає великі можливості для України переломити ситуацію на фронті, тому що саме українські виробники знають, що працює на фронті. А якщо потрібно щось доопрацьовувати, то це відбувається максимально швидко. Тому це великий шанс для оборонної індустрії", - зауважив ексміністр оборони України.
За його словами, Україна зараз у світі відома як абсолютний лідер у виробництві невеликих БПЛА. На жаль, цей досвід здобувається дуже трагічним та складним шляхом, але це той досвід, який важливий для всього вільного світу.
"Зараз у пріоритеті в оборонній індустрії - окрім отримання замовлень, можливість залучення великих інвестицій. Адже у всіх виробників є можливість розвиватися. Є такий термін - експорт технологій, тобто надання ліцензій і навіть своїм компаніям, які зареєстровані у країнах ЄС. А для закордонних інвесторів - можливість використовувати ці технології в інших країнах, а не тільки в Україні. На жаль, щодо цього механізму законодавство ще незавершене, триває законодавчий процес. Сподіваємося, найближчим часом все буде вирішено і тоді Україна відкриється по-справжньому для великих грошей із Заходу", - резюмував Загороднюк.
- 20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.71
- EUR Купівля 48Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе