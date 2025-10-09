Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників, - ексміністр оборони Загороднюк

Про це в етері Еспресо розповів ексміністр оборони України, провідний експерт в оборонній галузі Андрій Загороднюк.

"Практично все, що ми бачимо на фронті, - від українських виробників або розробників. Звичайно, це дає великі можливості для України переломити ситуацію на фронті, тому що саме українські виробники знають, що працює на фронті. А якщо потрібно щось доопрацьовувати, то це відбувається максимально швидко. Тому це великий шанс для оборонної індустрії", - зауважив ексміністр оборони України.

За його словами, Україна зараз у світі відома як абсолютний лідер у виробництві невеликих БПЛА. На жаль, цей досвід здобувається дуже трагічним та складним шляхом, але це той досвід, який важливий для всього вільного світу.

"Зараз у пріоритеті в оборонній індустрії - окрім отримання замовлень, можливість залучення великих інвестицій. Адже у всіх виробників є можливість розвиватися. Є такий термін - експорт технологій, тобто надання ліцензій і навіть своїм компаніям, які зареєстровані у країнах ЄС. А для закордонних інвесторів - можливість використовувати ці технології в інших країнах, а не тільки в Україні. На жаль, щодо цього механізму законодавство ще незавершене, триває законодавчий процес. Сподіваємося, найближчим часом все буде вирішено і тоді Україна відкриється по-справжньому для великих грошей із Заходу", - резюмував Загороднюк.