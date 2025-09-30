Правоохоронці викрили посадовця МЗС, який продавав росіянам українські паспорти в Європі

Про це повідомляє СБУ.

За результатами комплексних заходів правоохоронці встановили, що радник одного з департаментів МЗС України у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Як встановило розслідування, оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн.

Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта України. Для пошуку замовників чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами РФ.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності цих росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон з доказами його незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.