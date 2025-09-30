Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Правоохоронці викрили посадовця МЗС, який продавав росіянам українські паспорти в Європі

Дар'я Тарасова
30 вересня, 2025 вiвторок
10:41
Війна з Росією

Контррозвідка СБУ та Нацполіція у взаємодії з МЗС України викрили радника одного з департаментів відомства, який легалізував громадян РФ на території Євросоюзу

Зміст

Про це повідомляє СБУ.

За результатами комплексних заходів правоохоронці встановили, що радник одного з департаментів МЗС України у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.

Як встановило розслідування, оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн.

Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.

За грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта України. Для пошуку замовників чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами РФ.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності цих росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.

Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон з доказами його незаконної діяльності.

Наразі чиновнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища.
Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

 

e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
11:56
ЗРК С-400
Бійці ССО в Криму уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф"
11:42
PR
підібрати свої ідеальні Apple Watch: поради експертів Алло
Apple Watch: функції, які роблять життя Smart
11:35
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Наразі не вистачає сил, щоб розчленувати й знищити все, що перебуває всередині: генерал Романенко про оточення військ РФ біля Добропілля
11:29
Огляд
міжнародний огляд
Росія погрожує ескалацією, якщо США дадуть Києву Tomahawk, а Орбан поставив під сумнів суверенність України. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
11:26
Аналітика
Україна росія війна
Що принесе Україні перемир'я по лінії фронту
11:23
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Єврокомісія домовилася з Україною про 2 млрд євро на дрони, - фон дер Ляєн
11:17
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через дощі та хмарність: ситуація в енергосистемі 30 вересня
11:15
Ексклюзив
свобода слова преса
Журналістів, розслідувачів та медіаюристів турбує розширення трьох прав, - ІМІ про законопроєкт щодо внесення змін до Цивільного кодексу
10:47
Ексклюзив
Василь Фурман
Хоч витрати на ВПК Росії зменшаться, вони є надзвичайно величезними, - економіст Фурман про проєкт бюджету РФ на 2026 рік
10:36
сша допомога Україні
Шість країн НАТО оплатили чотири пакети оборонної підтримки України на понад $2 млрд: ще два — узгоджуються зі США
10:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Ворог намагається використати останні дні теплої погоди: 5-та ОШБр про Новопавлівський напрямок
10:07
OPINION
Контури осінньої гри Путіна
09:49
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 65 ворожих дронів
09:28
Ексклюзив
Мі-8
Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" розповів, як дрон за 30 тис. грн знищив гелікоптер РФ вартістю $6 млн
09:19
Обстріл Сумщини
РФ атакувала Україну БПЛА: на Сумщині внаслідок влучання в будинок загинула родина з двома дітьми
09:08
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 вересня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
08:34
окупанти, оркі, російські солдати
Агенти "Атеш" допомогли Силам оборони знищити рухомий комплекс зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку
08:27
Ексклюзив
мобілізація в Росії
Це прихована мобілізація: Братчук про рекордний осінній призов у РФ
08:17
Оновлено
За добу на фронті відбулось 176 боїв: найбільше зіткнень на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:03
OPINION
Переграти Карибську кризу: що задумав Путін
07:50
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру
07:43
YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
07:41
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових
07:03
Житло для переселенців
Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла
06:56
Талібан
Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
06:06
Голос Америки
Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
05:37
На фото: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
00:55
Естонія
Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь
00:25
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
2025, понедiлок
29 вересня
23:27
Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували
22:50
Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:53
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
21:51
Інфографіка
"Шахтар"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:30
Володимир Зеленський
Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет
20:58
Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
20:47
Джаред Кушнер (праворуч) та Дональд Трамп
Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
20:24
У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України
20:20
Чехія
Чехія викрила мережу акаунтів, які просували проросійську пропаганду перед виборами
Більше новин
