Правоохоронці викрили посадовця МЗС, який продавав росіянам українські паспорти в Європі
Контррозвідка СБУ та Нацполіція у взаємодії з МЗС України викрили радника одного з департаментів відомства, який легалізував громадян РФ на території Євросоюзу
Про це повідомляє СБУ.
За результатами комплексних заходів правоохоронці встановили, що радник одного з департаментів МЗС України у 2022 році продав декільком росіянам українські паспорти для виїзду до ЄС.
Як встановило розслідування, оборудка діяла протягом перших місяців повномасштабного вторгнення РФ, коли фігурант обіймав посаду другого секретаря з консульських питань посольства України в одній з європейських країн.
Перебуваючи у дипломатичній установі, чиновник приймав "замовлення" від громадян Росії, які хотіли безперешкодно в’їжджати до ЄС та вільно пересуватися в його межах.
За грошову винагороду посадовець оформлював своїм клієнтам українське громадянство з врученням закордонного паспорта України. Для пошуку замовників чиновник використовував мережу посередників, які перебували на території Євросоюзу і контактували з громадянами РФ.
Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності цих росіян до розвідувально-підривної діяльності спецслужб РФ.
Під час обшуків у фігуранта вилучили мобільний телефон з доказами його незаконної діяльності.
Наразі чиновнику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому службовою особою з використанням службового становища.
Вирішується питання щодо обрання фігуранту міри запобіжного заходу. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
