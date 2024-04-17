Прем’єр Нідерландів запропонував спосіб, як Україні отримати більше систем Patriot
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте запропонував викупити системи ППО Patriot у країн, які не хочуть передавати їх Україні
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Марка Рютте, він продовжить переконувати країни, які мають на озброєнні "велику кількість" комплексів Patriot, передати частину систем Україні.
Водночас прем'єр-міністр запропонував запасний план, якщо вони не хочуть передавати їх напряму.
"Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – наголосив Рютте.
- У середу, 17 квітня, президент Володимир Зеленський заявив, що взяв участь у роботі Європейської ради. Говорив про ППО.
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