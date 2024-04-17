Прем’єр Нідерландів запропонував спосіб, як Україні отримати більше систем Patriot

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Марка Рютте, він продовжить переконувати країни, які мають на озброєнні "велику кількість" комплексів Patriot, передати частину систем Україні.

Водночас прем'єр-міністр запропонував запасний план, якщо вони не хочуть передавати їх напряму.

"Ми можемо в них купити, можемо доставити в Україну, у нас є гроші. Це надзвичайно важливо", – наголосив Рютте.