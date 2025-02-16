Президент Фінляндії Стубб окреслив три етапи досягнення миру в Україні

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

За словами Стубба, процес може складатися з трьох етапів

Першим етапом, на його думку, можуть бути попередні перемовини. На цій стадії Україна має отримати переозброєння та чинити максимальний тиск на Росію. Це включає санкції та використання заморожених активів. Усе це необхідно, щоб Україна могла розпочати перемовини з позиції сили.

Другий етап – це безпосередня угода про припинення вогню. Воно має відбутися по лінії зіткнення, після чого знадобиться міжнародний моніторинг (не миротворці, а саме незалежний моніторинг).

Далі мають обговорюватися параметри мирного процесу: обмін полоненими, повернення викрадених дітей, питання санкцій тощо. Головне – збереження режиму припинення вогню. Якщо Росія спробує знову напасти, Україна має автоматично отримати членство в НАТО.

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На третьому етапі повинні відбутися мирні перемовини, які можуть зайняти багато часу. На цьому етапі варто вирішувати складніші питання: територіальні суперечки, гарантії безпеки, компенсації.