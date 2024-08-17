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"Пригальмували піхотні атаки": речник "Легіону Свободи" Денисов про ситуацію на Запорізькому напрямку

Марина Клюєва
17 серпня, 2024 субота
11:06
Війна з Росією окупант

Костянтин Денисов, речник "Легіону Свободи" розповів, що наразі росіяни пригальмували піхотні атаки на Запорізькому напрямку та пояснив, із чим це пов’язано

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"По ситуації вони трошки пригальмували піхотні атаки. Це пов’язано з тим, що їм теж треба зализати рани, по-друге, підтягнути поповнення, ну і, по-третє, ми з вами неодноразово обговорювали, що вони постійно молотять своєю артилерією, випалюють все, що бачать перед собою, їхній піхоті елементарно немає, де закріпитися. Ну і також їхнім неуспіхам сприяє грамотна і активна оборона українських сил безпеки, звісно, є втрати, будемо казати об’єктивно, але оборона побудована багатошарова і грамотна через що ворог, маючи тотальну перевагу в ресурсах, не може просунутися", - зазначив Денисов.

Також він розповів, що росіяни і надалі прикриваються цивільними на тимчасово окупованих територіях Запорізької області: розміщують техніку та риють окопи прямо на подвір’ях.

"У кожному населеному пункті, який знаходиться на тимчасово окупованій території, живуть українці, да, звісно, росіяни туди завозять всякий зброд, вони міняють етнічну картину Запорізької області. Те, що росіни по приватних подвір’ях ховають свою військову техніку і використовують людей як живий щит - так, будемо казати об’єктивно, те, що вони там риють окопи і різні фортифікації, і в тому числі на території приватних подвір’їв, - так. Просто використовують людей як живий щит і прикриваються ними від тої ж самої української дальнобійної артилерії, або українських дронів", - розповів речник "Легіону Свободи".

  • 16 серпня російська пропаганда почала просувати наратив, буцімто Україна готується обстріляти Запорізьку та Курську АЕС. У ЦПД заявили, що РФ може готувати теракт з ядерною провокацією.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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