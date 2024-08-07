Прорив у Курській області генералам НАТО потрібно буде вивчати заново, - Defense Express

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"З того, що можна оцінити дотично, - ми можемо опиратися лише на кадри з російської сторони. Судячи з усього, один із важливих компонентів, які вдалося напрацювати Силам оборони України, готуючи цю оперативну раптовість, — це формат дій малих штурмових груп за підтримки бронетехніки при прориві укріпленої смуги противника. Ми ще не "переварили" цей факт, але менш ніж за добу Збройні Сили України змогли подолати смугу забезпечення і вийти на першу та другу лінію оборони противника. Це результат контрнаступу, який описували десь за два місяці. Навіть якщо ми говоримо про меншу щільність укріплень на півдні, де смуга забезпечення була 30 км, а на Курщині — всього 10 км, це все одно значний успіх", - сказав Киричевський.



Непомітно у наших військ трапився раптовий оперативний ефект, який генералам НАТО треба буде вивчати заново, зауважив військовий експерт.



"Особливо після літа 2023 року у всіх виник ефект, який описують так: а як взагалі в сучасних умовах наступати, якщо всім світом допомагали Україні, але не вийшло. Тепер вважайте, гештальт закритий, і знову будуть вивчати, як Україні вдалося наступати ефективно", - додав він.



Офіційна мовчанка з боку військового керівництва є виправданою: "За будь-яких операцій такого роду ворога треба поставити у стан когнітивного дисонансу, щоб він не знав, як реагувати на ситуацію", - сказав Киричевськи