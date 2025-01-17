Противник намагається оточити майже з усіх напрямків Велику Новосілку, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі українські військові, які обороняють Велику Новосілку, перебувають у складному становищі
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Після захоплення Вугледара ворог розпочав наступ на Велику Новосілку з кількох напрямків. Наразі українські військові, які обороняють цей населений пункт, перебувають у складному становищі. Важливим фактором є траси забезпечення. З півночі є населений пункт Новий Комар, і основна траса перерізана, що ускладнює логістичне постачання як з півдня, так і із заходу", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворожі сили захопили Нескучне та Времівку, населені пункти, що розташовані впритул до Великої Новосілки. Це дозволяє противнику здійснювати тиск на українських бійців з півдня, заходу та сходу, при цьому на півночі перерізані шляхи до Великого Комара.
"Тож зараз цей плацдарм дуже складно обороняти, і навіть виникає питання, як забезпечити спланований відхід з цього плацдарму, який ворог намагається оточити майже з усіх напрямків", - наголосив Згурець.
Військовий експерт також додав, що за декілька кілометрів від Великої Новосілки перетинаються три області – Запорізька, Дніпропетровська і Донецька. Ця ділянка важлива для противника, оскільки можна рухатися в бік Запорізької області на захід, в бік Дніпропетровської області.
"Але це плани та наміри ворога. Завдання української сторони – знайти способи протидії цим планам у непростих умовах. Тому що в зоні Великої Новосілки створюються умови, коли оборона й захист цього населеного пункту не має перевищувати доцільність його утримання тривалий час, з огляду на можливості забезпечення нашого контингенту і ризики для наших військових", - резюмував Згурець.
- Протягом минулої доби, 16 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 141 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники відбили 53 атаки ворога.
- OSINT-проєкт DeepState заявив, що російська армія станом на ніч четверга, 16 січня, окупувала село Нескучне у Донецькій області.
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