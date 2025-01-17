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Ексклюзив

Противник намагається оточити майже з усіх напрямків Велику Новосілку, - Згурець

Оксана Ліховід
17 січня, 2025 п'ятниця
11:04
Війна з Росією Карта бойових дій за 1-8 січня

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що наразі українські військові, які обороняють Велику Новосілку, перебувають у складному становищі

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Після захоплення Вугледара ворог розпочав наступ на Велику Новосілку з кількох напрямків. Наразі українські військові, які обороняють цей населений пункт, перебувають у складному становищі. Важливим фактором є траси забезпечення. З півночі є населений пункт Новий Комар, і основна траса перерізана, що ускладнює логістичне постачання як з півдня, так і із заходу", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворожі сили захопили Нескучне та Времівку, населені пункти, що розташовані впритул до Великої Новосілки. Це дозволяє противнику здійснювати тиск на українських бійців з півдня, заходу та сходу, при цьому на півночі перерізані шляхи до Великого Комара.

"Тож зараз цей плацдарм дуже складно обороняти, і навіть виникає питання, як забезпечити спланований відхід з цього плацдарму, який ворог намагається оточити майже з усіх напрямків", - наголосив Згурець.

Військовий експерт також додав, що за декілька кілометрів від Великої Новосілки перетинаються три області – Запорізька, Дніпропетровська і Донецька. Ця ділянка важлива для противника, оскільки можна рухатися в бік Запорізької області на захід, в бік Дніпропетровської області.

"Але це плани та наміри ворога. Завдання української сторони – знайти способи протидії цим планам у непростих умовах. Тому що в зоні Великої Новосілки створюються умови, коли оборона й захист цього населеного пункту не має перевищувати доцільність його утримання тривалий час, з огляду на можливості забезпечення нашого контингенту і ризики для наших військових", - резюмував Згурець.

  • Протягом минулої доби, 16 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 141 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники відбили 53 атаки ворога.
  • OSINT-проєкт DeepState заявив, що російська армія станом на ніч четверга, 16 січня, окупувала село Нескучне у Донецькій області.
Теги:
Новини
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
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