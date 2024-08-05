Противник спробує створити переваги на південному напрямку: Згурець про запуск росіянами залізниці між Маріуполем і Ростовом-на-Дону

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про те, що ворог збудував залізницю до Маріуполя, то це скоріш за все стосуватиметься спроб противника створити переваги на південному напрямку. Розуміємо, що там загарбника цікавить Вугледарський напрямок, аби відтиснути нашу оборону від Вугледара і далі вглиб території України. І побудова цих залізниць якраз скерована на покращення логістики росіян на півдні, бо вся логістика там будується трьома способами, зокрема, Кримським мостом та відбудовою автомобільних і залізничних шляхів, що зараз і здійснює противник", - зауважив Сергій Згурець.

За його словами, способи протидії залишаються такими, аби руйнувати мости, де проходить нова залізниця окупантів, відтак, є сподівання, що такі заходи будуть вжиті.

"Ми бачимо, як і раніше, Російська Федерація веде війну від залізниці. Тобто відбудовує залізниці, які потім використовує для постачання російських військ. І якраз нова залізниця, про яку говорить радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, стосується півдня і створення загроз для Вугледарського напрямку", - резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.