Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Противник спробує створити переваги на південному напрямку: Згурець про запуск росіянами залізниці між Маріуполем і Ростовом-на-Дону
Ексклюзив

Противник спробує створити переваги на південному напрямку: Згурець про запуск росіянами залізниці між Маріуполем і Ростовом-на-Дону

Ірена Моляр
5 серпня, 2024 понедiлок
10:02
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що окупантів цікавить Вугледарський напрямок, де вони хочуть відтиснути нашу оборону від Вугледара

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про те, що ворог збудував залізницю до Маріуполя, то це скоріш за все стосуватиметься спроб противника створити переваги на південному напрямку. Розуміємо, що там загарбника цікавить Вугледарський напрямок, аби відтиснути нашу оборону від Вугледара і далі вглиб території України. І побудова цих залізниць якраз скерована на покращення логістики росіян на півдні, бо вся логістика там будується трьома способами, зокрема, Кримським мостом та відбудовою автомобільних і залізничних шляхів, що зараз і здійснює противник", - зауважив Сергій Згурець.

За його словами, способи протидії залишаються такими, аби руйнувати мости, де проходить нова залізниця окупантів, відтак, є сподівання, що такі заходи будуть вжиті.

"Ми бачимо, як і раніше, Російська Федерація веде війну від залізниці. Тобто відбудовує залізниці, які потім використовує для постачання російських військ. І якраз нова залізниця, про яку говорить радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, стосується півдня і створення загроз для Вугледарського напрямку", - резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

  • У травні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що залізниця, яка з'єднає Волноваху з Ростовом-на-Дону через Маріуполь, запрацює в кінці травня, на початку червня.
  • 4 серпня Петро Андрющенко проінформував, що російські окупанти відкрили новозбудовану залізницю, яка сполучає Ростов-на-Дону з Маріуполем.
Теги:
Україна
Сергій Згурець
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Петро Андрющенко
Вугледар
Читайте також:
Пільги для пенсіонерів
Автор Крістіна Слончак
2 серпня, 2024 п'ятниця
Що безкоштовно доступно для українських пенсіонерів: пільги та послуги
Автор Ксенія Золотова
3 серпня, 2024 субота
Діти російських агентів Дульцевих дізналися про те, що вони росіяни, вже в Москві під час обміну полоненими
Віталій Портников
Автор Віталій Бесараб
3 серпня, 2024 субота
Російські звільнені опозиціонери не дуже розуміють країну, в якій живуть, - Портников
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.56
    Продаж 45.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
5 серпня
11:26
Ексклюзив
F-16
Авіаексперт Долінце розказав про глибину захисту F-16 за лінією фронту та протидію КАБам
11:16
електроенергія
Через бойові дії була знеструмлена шахта на Донеччині: ситуація в енергосистемі на 5 серпня
11:03
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 6 серпня дощитиме, і коли повернеться спека
10:51
Микита Потураєв
Телемарафон сьогодні не виправдовує виділених на нього коштів, - Потураєв
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Який вплив матимуть винищувачі F-16 в Україні, та як українці борються за відсторонення росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі. Акценти світових ЗМІ 5 серпня
10:31
Паліндром
"Знущання з поезії Розстріляного відродження": Паліндром розкритикував проєкт Пивоварова "Твої вірші, мої ноти"
10:27
Чиновниці, ексміліціонер, студент: в Україні викрили агентурну мережу ФСБ, яка діяла в шести областях
10:07
біткоїн
За добу ціна біткоїна обвалилася на понад 17%
10:06
OPINION
Володимир Омелян
Інвестора надурити важче, аніж виборця
10:04
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 серпня: скільки коштують долар і євро
09:37
Новонароджена дитина
В Україні у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність, - Опендатабот
08:57
Ексклюзив
Авіація фактично замінила надводні кораблі: речник ВМС Плетенчук про активність ворога у повітряному просторі Криму
08:57
Камала Гарріс
Гарріс випередила Трампа за рівнем підтримки населення, - опитування CBS News
08:55
Євросоюз
Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели
08:29
ппо
Повітряні сили за ніч знищили 24 "шахеди", якими росіяни атакували Україну
08:17
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті за добу сталося 124 боєзіткнення: де окупанти атакували найактивніше
08:16
Оновлено
Атака шахедів, ЗСУ
Росія атакувала Україну дронами в ніч на 5 серпня: на Київщині працювала ППО
08:05
OPINION
Борислав Береза
Що змусить нас сісти за стіл перемовин з Росією
07:59
Анонс
Анна Рижикова
Олімпіада-2024: хто з українців виступає 5 серпня. Розклад
07:56
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Понад 1100 військових, 6 танків і 69 артсистем: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:48
Обстріл Нікопольщини 5 серпня
Увечері та вночі росіяни обстріляли Нікопольщину: є постраждалі та руйнування
07:31
Кібервійська армії США
США розгортають війська на Близькому Сході для деескалації напруженості у регіоні, - Білий дім
07:17
Малі розриває дипломатичні відносини з Україною
07:13
шпигун
Поліція Ірландії звинуватила Росію в шпигунстві на території країни
06:41
Neuralink
Neuralink повідомила, що імплантувала мозковий чип другому пацієнту
06:16
ізраїль обстріл
ЦАХАЛ заявив про перехоплені "численні повітряні цілі" з боку Лівану
05:37
Інфографіка
Олімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 9-го дня змагань
00:43
ЗСУ генштаб війна з Росією
РФ просунулася біля семи населених пунктів, ЗСУ відійшли з урочища на Донеччині, - DeepState
00:14
Ярослава Магучіх, стрибки у висоту, Олімпіада-2024
"Золото для нашої країни": перші емоції Магучіх і Геращенко після здобуття медалей на Олімпіаді-2024
2024, неділя
4 серпня
23:39
Тіна Кароль
Тіна Кароль проходить навчання в таборі військової підготовки
23:04
Андрій Пивоваров
Звільнений під час обміну опозиціонер Пивоваров каже, що за Путіна воюють під примусом, і що він проти допомоги російським добровольцям у ЗСУ
22:44
Михайло Кохан
Михайло Кохан отримав бронзу на Олімпіаді-2024 у метанні молота
22:19
Оновлено
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула золото в стрибках у висоту на Олімпіаді-2024, Геращенко - бронзу
21:57
F-16, які отримала Україна, оснащені системами раннього попередження про напад ракет, - "Мілітарний"
21:47
На місці теракту в Холоні (Ізраїль). 4 серпня 2024 року
Палестинський терорист вбив ножем літніх людей біля АЗС в Ізраїлі
21:44
Катерина Поліщук (Пташка)
Пташка з Азовсталі показала, як виглядала у російському полоні
21:18
"Морозовськ": наслідки
"Схеми" показали супутникові знімки з наслідками атаки на російський аеродром "Морозовськ"
21:13
Огляд
війна з Росією, вибух, Росія
Десятки дронів над областями РФ, пожежа на нафтозаводі в Омську та удар по аеродрому в Ростовській області: де в росіян вибухало та палало цього тижня
21:10
Партизани провели диверсію на залізниці у Макіївці
21:08
F-16
Буде більше знищених окупантів, ракет та літаків, - Сирський про F-16, які отримала Україна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV