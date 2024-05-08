Росіяни майже добудували залізницю, яка з'єднає Маріуполь з Ростовом-на-Дону, - Андрющенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За квітень і початок травня зафіксовано три тестових потяги з Волновахи у Маріуполь до порту й на зворотне. З Волновахи вони приїхали трохи завантажені геть не військовим призначенням, а каоліном і рудою, яку вантажать на ліберійське судно, що вкрали торік. А з маріупольського порту потяг взагалі вийшов порожняком, щоб протестувати колію", - зауважив Андрющенко.

За словами радника міського голови Маріуполя, колію, яку росіяни будують в районі селища Гранітне через Тельманівський район, що з'єднає Маріуполь з Волновахою й Ростовом-на-Дону, майже добудована.

"Але ще ані на мостах, ані на місці з'єднання залізниць немає рейок, вони лише їх укладають. За нашими оцінками ця залізниця запрацює орієнтовно в кінці травня, на початку червня", - зазначив Андрющенко.