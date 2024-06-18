Протягом дня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з БПЛА та артилерії: є постраждалі
Протягом дня 18 червня російська армія завдавала ударів по Дніпропетровській області з безпілотників та артилерії. Внаслідок обстрілів є постраждалі
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема він розповів, що росіяни атакували Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Постраждав 37-річний чоловік, його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Він перебуває у стані середньої тяжкості та отримує усю необхідну допомогу.
"Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль. За уточненою інформацією, через вранішній обстріл Нікополя побиті 14 приватних будинків, знищена господарська споруда, ще чотири – понівечені. Потрощені дві теплиці, гараж. Пошкоджені лінії електропередач і газогони", - розповів Лисак.
Також він повідомив, о до лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку шахедом на Дніпровський район. Постраждалому надали меддопомогу, оговтуватися він буде вдома.
- У ніч проти вівторка, 18 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Згодом уранці атакували балістичною ракетою і Миколаївщину.
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