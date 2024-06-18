Протягом дня росіяни обстрілювали Дніпропетровщину з БПЛА та артилерії: є постраждалі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема він розповів, що росіяни атакували Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Постраждав 37-річний чоловік, його з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Він перебуває у стані середньої тяжкості та отримує усю необхідну допомогу.

"Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджені житлова багатоповерхівка й легковий автомобіль. За уточненою інформацією, через вранішній обстріл Нікополя побиті 14 приватних будинків, знищена господарська споруда, ще чотири – понівечені. Потрощені дві теплиці, гараж. Пошкоджені лінії електропередач і газогони", - розповів Лисак.

Також він повідомив, о до лікарів звернувся 74-річний чоловік, який отримав поранення через нічну атаку шахедом на Дніпровський район. Постраждалому надали меддопомогу, оговтуватися він буде вдома.