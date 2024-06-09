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Протягом доби на Донеччині росіяни зруйнували 19 житлових будинків та КАБом вбили людину у Нью-Йорку

9 червня, 2024 неділя
13:27
Війна з Росією

За 8 червня росіяни вбили КАБом жителя Донеччини у селищі Нью-Йорк, ще двох поранили. Окупанти зруйнували 30 цивільних об’єктів, з яких 19 були житловими будинками

Зміст

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та поліція області.

"За 8 червня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Нью-Йорку. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - написав голова ОДА, зауваживши, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Поліція Донеччини поінформувала, що протягом доби російські війська здійснили 2219 обстрілів. 

Під ударом перебували 11 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, селища Гродівка, Неліпівка, Нью-Йорк, Північне, села Бересток, Дальнє, Дружба, Миколаївка.

Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів, з них 19 житлових будинків.  На Нью-Йорк окупанти скинули авіабомбу "КАБ-250" - вбили цивільну особу.

  • Протягом вихідних російська армія здійснила артилерійський обстріл Купʼянського району та Ізюмського району з РСЗВ "Ураган", в результаті двоє людей загинули.

Теги:
Україна
Росія
Нью-Йорк
російська армія
Донеччина
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