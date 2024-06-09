РФ обстріляла Харківщину артилерією та "Ураганами": поранено двох людей
Протягом вихідних російська армія здійснила артилерійський обстріл Купʼянського району та Ізюмського району з РСЗВ "Ураган", в результаті двоє людей загинули
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
9 червня приблизно о 00:25 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння. Отримав поранення 82-річний чоловік. Попередньо, військові РФ вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Ураган".
Ввечері 8 червня російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Дворічна Купʼянського району. З множинними пораненнями до лікарні госпіталізовано 55-річну жінку.
Прокурори та слідчі поліції здійснюють усі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених ЗС РФ.
За процесуальним керівництвом Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Попри зниження активності на лінії фронту на Харківщині, росіяни перегруповуються, не припиняють обстріли та намагаються просунутися вглиб області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.13 Купівля 40.13Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.44
- Актуальне
- Важливе