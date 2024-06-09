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РФ обстріляла Харківщину артилерією та "Ураганами": поранено двох людей

9 червня, 2024 неділя
12:50
Війна з Росією РСЗВ "Ураган"

Протягом вихідних російська армія здійснила артилерійський обстріл Купʼянського району та Ізюмського району з РСЗВ "Ураган", в результаті двоє людей загинули

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Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

9 червня приблизно о 00:25 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння. Отримав поранення 82-річний чоловік. Попередньо, військові РФ вдарили по населеному пункту з РСЗВ "Ураган".

Ввечері 8 червня російська армія здійснила артилерійський обстріл селища Дворічна Купʼянського району. З множинними пораненнями до лікарні госпіталізовано 55-річну жінку.

Прокурори та слідчі поліції здійснюють усі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених ЗС РФ.

За процесуальним керівництвом Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Попри зниження активності на лінії фронту на Харківщині, росіяни перегруповуються, не припиняють обстріли та намагаються просунутися вглиб області.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
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