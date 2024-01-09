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Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулося 64 боєзіткнення, Сили оборони відбили 10 атак на Авдіївському напрямку

Протягом доби на фронті відбулося 64 боєзіткнення, Сили оборони відбили 10 атак на Авдіївському напрямку

9 січня, 2024 вiвторок
20:30
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони України протягом доби відбили 45 ворожих атак, били по районах зосередження ворога, озброєння та військової техніки

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 січня. 

Ворожі обстріли України

"Загалом протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - зазначають у відомстві. 

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Веселого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Степок  Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога в районах східніше Тернів та Веселого Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Нового Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 10 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,  безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах  Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації,  14 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької  області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав та обласний центр Херсонської області, а також Солончаки, Яселка Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безрезультатних штурмових дій на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засобах противника.

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