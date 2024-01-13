Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Протягом доби росіяни обстріляли 105 українських населених пунктів, - Генштаб

Протягом доби росіяни обстріляли 105 українських населених пунктів, - Генштаб

13 січня, 2024 субота
19:14
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби, 13 січня, на фронті відбулось 49 бойових зіткнень. ЗСУ тримають оборону на лівобережжі Херсонщини, де противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 січня.

Ворожі обстріли України

Протягом доби ворог завдав 32 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Отже, загалом у суботу, 13 січня 2024 року, армія РФ вела артилерійський та мінометний вогонь по 105 українських населених пунктів, розташованих вздовж кордону з РФ та поблизу лінії фронту.

Ситуація на основних напрямках фронту 

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Веселе Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Хотінь, Попівка, Волфіне Сумської області; Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Він завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили 4 атаки в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 5 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 2 атаки в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Михайлівка, Садове, Дніпровське, Велетенське Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк та Зміївка Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безрезультатні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобах, 4 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 станції РЕБ противника.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень між російськими окупантами й українськими захисниками. Зокрема, Сили оборони відбили найбільшу кількість атак РФ на Мар'їнському напрямку і ліквідували ще 700 окупантів.

Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
12 січня, 2024 п'ятниця
"Я був у ТЦК": Притула розповів, що думає про законопроєкт про мобілізацію
12 січня, 2024 п'ятниця
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters
Віктор Орбан
12 січня, 2024 п'ятниця
Європарламентарі зібрали підписи за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС
Київ
-8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 січня
19:40
Огляд
Еліна Світоліна
Смерть ексфутболіста збірної та рекорд українок на Australian Open: головне зі спорту за тиждень
19:29
полонені рф
Здаються через мороз: на Куп'янському напрямку Сили оборони взяли у полон до 10 окупантів
19:00
Оновлено
на фото: зсув ґрунту
Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у Колумбії зросла до 23
18:38
Оновлено
пожежа, Київ
Пожежа у київському ТРЦ "Космополит": серед трьох постраждалих є 8-річна дівчинка
18:32
Оновлено
Франція подбає, аби Україні на саміті Європейської Ради виділили 50 млрд євро, - очільник МЗС Сежурне
18:24
обстріл, ППО
Росіяни обстрілюють Дніпровський район Херсона
18:05
OPINION
Оксана Забужко
"Проєкт Хмельницького" в Україні вичерпався
18:00
Білл Хейз
У віці 98 років помер зірка американського серіалу "Дні нашого життя" Білл Хейз
18:00
Огляд
На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"
ТОП-5 найкасовіших фільмів минулого (2023) року
17:38
Сірет, черги на кордоні
Румунські фермери не пропускають вантажівки через ПП "Порубне - Сірет"
17:33
у Таїланді розбився літак
У Таїланді розбився літак: один пасажир загинув, інший зазнав поранень
17:12
Ексклюзив
Чалий
Республіканці хочуть затягнути цю історію аж до березня: дипломат Чалий про ухвалення $61,4 млрд для України конгресом США
16:59
Голос за Путіна або відправка на фронт: окупанти змушують робітників Донецька підтримувати російського диктатора
16:54
Оновлено
новообраний президент Тайваню Лай Чінте
На Тайвані обрали президентом голову Демократичної прогресивної партії, якого Китай називає "підбурювачем війни"
16:29
Оновлено
ракета Х-101
На Кубані впала випущена в бік України крилата ракета Х-101
16:27
в'язниця
У колоніях РФ відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати проти України, - Bild
16:20
поліція ілюстративне
Залучали 18-річних дівчат: трьох жителів Полтави підозрюють в організації порностудій
16:00
Ексклюзив
конгрес США
Рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським, - Піонтковський
16:00
OPINION
Віктор Андрусів
"Братній народ". Лише три відсотки росіян відчувають вину перед українцями
15:43
На ТОТ Луганщини та Донеччини РФ планує створити 9 сміттєзвалищ, - Нацспротив
15:42
Оновлено
Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, - Сирський
15:33
біткоїн
Обсяг акцій спотових біткоїн-ETF досяг $4,6 млрд у перший день торгів
15:29
Ексклюзив
Хусити Ємену: хто вони та навіщо атакують судна у Червоному морі, - пояснює Центр близькосхідних досліджень
15:21
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат заявив, що під час ранкової ракетної атаки половина "кинджалів" не досягла цілей
14:54
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Ми діятимемо в рамках закону, але ми готові переглянути законодавство: прем’єр Фінляндії про ситуацію на кордоні з РФ
14:50
Жигулівське
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
14:45
суд ООН
Ізраїль відкидає звинувачення ПАР у Міжнародному суді ООН та звинувачує її у допомозі ХАМАСу
14:38
З окупованого Маріуполя росіяни намагаються прокласти залізницю до Ростова, - міськрада
14:33
Ракета
Росія витратила $239 млн на масовану атаку по Україні 13 січня
14:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін може під час війни з Україною завдати удар по країні НАТО, - Чалий
14:07
OPINION
Сергій Таран
Удари по хуситах: Третьої світової не буде
13:59
Ексклюзив
Морські котики США
"США змушені будуть воювати з Росією": Піонтковський назвав причину
13:36
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 січня: скільки коштують долар та євро
13:30
землетрус
Потужний землетрус в Японії: кількість загиблих сягнула 220 людей
13:19
мобілізація
Бронь від мобілізації для чиновників і депутатів можуть скасувати, - ЗМІ
13:14
Microsoft
Microsoft стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:58
сніг
У США вирує хурделиця: скасовані авіарейси і передвиборчі заходи
12:57
ЗСУ. ППО
РФ значно збільшила застосування різноманітних БПЛА на фронті, - Тарнавський
12:57
зерно, порт
За 2023 рік через закриті порти Криму пройшло понад 2 млн тонн зерна з окупованого півдня України, - журналістка Яресько
12:54
фізична активність
Учені з університету Массачусетса назвали оптимальну кількість щоденних кроків для довголіття
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV