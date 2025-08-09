Протягом тижня полк "Скала" полонив 32 окупантів

Про це 9 серпня 2025 року повідомили на каналі полку в telegram.

За тиждень бійці 425 полку "Скала" на різних напрямках взяли у полон 32 військових російських військ. У коментарях окупанти скаржаться, що не хотіли воювати і їх надурило керівництво.

"Я пішов до військкомату підписувати контракт з метою повернути водійське посвідчення. Зараз думаю, що краще б був листоношею, їздив би на велосипеді", - розповідає полонений.

Інший військовий РФ наголосив, що після того, як вони здалися в полон, вони "ні на секунду не пошкодували", що зробили саме такий вибір.