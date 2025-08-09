Протягом тижня полк "Скала" полонив 32 окупантів
Протягом тижня 425 штурмовий полк Збройних Сил України"Скала" взяв у полон 32 військовослужбовців російської армії
Про це 9 серпня 2025 року повідомили на каналі полку в telegram.
За тиждень бійці 425 полку "Скала" на різних напрямках взяли у полон 32 військових російських військ. У коментарях окупанти скаржаться, що не хотіли воювати і їх надурило керівництво.
"Я пішов до військкомату підписувати контракт з метою повернути водійське посвідчення. Зараз думаю, що краще б був листоношею, їздив би на велосипеді", - розповідає полонений.
Інший військовий РФ наголосив, що після того, як вони здалися в полон, вони "ні на секунду не пошкодували", що зробили саме такий вибір.
- У складі 425-го окремого штурмового полку "Скала" 20 травня була створена перша в Збройних Силах України штурмова мотоциклетна рота.
- Біла Церква
