Проукраїнського агента мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Зовсім недавно до нас приєднався ще один доброволець із Костроми. З волі випадку його мобілізували в 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Але наш новий агент не засмутився, адже тепер може здійснювати роботу всередині своєї військової частини, тим самим розширюючи нашу агентурну мережу серед військовослужбовців Росії й надаючи СОУ (прим. - Силам оборони України) важливі розвідувальні дані", - йдеться в повідомленні.

Партизани відзначили, що кількість агентів "Атеш" серед військовослужбовців Росії зростає.

"І ми цьому раді", - наголосили учасники руху спротиву.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.