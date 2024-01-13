Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Проукраїнського агента мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ

Проукраїнського агента мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ

13 січня, 2024 субота
20:55
Війна з Росією Центр національного спротиву

Проукраїнського агента з руху спротиву "Атеш" мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

"Зовсім недавно до нас приєднався ще один доброволець із Костроми. З волі випадку його мобілізували в 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Але наш новий агент не засмутився, адже тепер може здійснювати роботу всередині своєї військової частини, тим самим розширюючи нашу агентурну мережу серед військовослужбовців Росії й надаючи СОУ (прим. - Силам оборони України) важливі розвідувальні дані", - йдеться в повідомленні.

Партизани відзначили, що кількість агентів "Атеш" серед військовослужбовців Росії зростає.

"І ми цьому раді", - наголосили учасники руху спротиву.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога. 

Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
Читайте також:
12 січня, 2024 п'ятниця
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою біля Ємену, - Reuters
Віктор Орбан
12 січня, 2024 п'ятниця
Європарламентарі зібрали підписи за позбавлення Угорщини права голосу в Раді ЄС
Наслідки атаки РФ на Чернігівщину 13 січня
13 січня, 2024 субота
РФ зранку атакувала Україну ракетами: на Сумщині поранено жінку, на Полтавщині і Чернігівщині є пошкодження, у Дніпрі - влучання
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
13 січня
20:53
ЗСУ
Якщо Україна хоче перемогти, пора впроваджувати зміни, - The Atlantic
20:44
Ексклюзив
Станція РЕБ "Поле-21"
Робота української РЕБ проти російських ракет - це перспектива підсилення протиповітряної оборони, - військовий експерт Мусієнко
20:22
Оновлено
на фото: зсув ґрунту
Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту у Колумбії зросла до 33
20:20
Оновлено
Франція подбає, аби Україні на саміті Європейської Ради виділили 50 млрд євро, - очільник МЗС Сежурне
20:06
Хімічна зброя
З початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 626 хімічних атак, серед них 51 відбулась у січні
20:02
Цей день в історії: Бандеру у Варшаві засудили до смертної кари, за наказом Горбачова радянські війська пішли на кровопролиття у Вільнюсі
20:00
OPINION
Лєна Чиченіна
"Ми живемо в занедбаному саду і не лише через війну"
19:59
Тижневик Миколи Княжицького - обкладинка
Що не так із законами про мобілізацію, електронні реєстри і відставкою Безуглої, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
19:52
Ексклюзив
Китай - Тайвань
Експертка з питань Східної Азії проаналізувала, чи легко буде Китаю перемогти Тайвань у разі збройної сутички
19:51
Туреччина Румунія НАТО світ Військові новини
Туреччина здійснила серію авіаударів по курдах в Іраку та Сирії
19:40
Огляд
Еліна Світоліна
Смерть ексфутболіста збірної та рекорд українок на Australian Open: головне зі спорту за тиждень
19:29
полонені рф
Здаються через мороз: на Куп'янському напрямку Сили оборони взяли у полон до 10 окупантів
19:14
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Протягом доби росіяни обстріляли 105 українських населених пунктів, - Генштаб
18:38
Оновлено
пожежа, Київ
Пожежа у київському ТРЦ "Космополит": серед трьох постраждалих є 8-річна дівчинка
18:24
обстріл, ППО
Росіяни обстрілюють Дніпровський район Херсона
18:05
OPINION
Оксана Забужко
"Проєкт Хмельницького" в Україні вичерпався
18:00
Білл Хейз
У віці 98 років помер зірка американського серіалу "Дні нашого життя" Білл Хейз
18:00
Огляд
На фото: Марго Роббі та Раян Гослінг у "Барбі"
ТОП-5 найкасовіших фільмів минулого (2023) року
17:38
Сірет, черги на кордоні
Румунські фермери не пропускають вантажівки через ПП "Порубне - Сірет"
17:33
у Таїланді розбився літак
У Таїланді розбився літак: один пасажир загинув, інший зазнав поранень
17:12
Ексклюзив
Чалий
Республіканці хочуть затягнути цю історію аж до березня: дипломат Чалий про ухвалення $61,4 млрд для України конгресом США
16:59
Голос за Путіна або відправка на фронт: окупанти змушують робітників Донецька підтримувати російського диктатора
16:54
Оновлено
новообраний президент Тайваню Лай Чінте
На Тайвані обрали президентом голову Демократичної прогресивної партії, якого Китай називає "підбурювачем війни"
16:29
Оновлено
ракета Х-101
На Кубані впала випущена в бік України крилата ракета Х-101
16:27
в'язниця
У колоніях РФ відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати проти України, - Bild
16:20
поліція ілюстративне
Залучали 18-річних дівчат: трьох жителів Полтави підозрюють в організації порностудій
16:00
Ексклюзив
конгрес США
Рейганівське крило Республіканської партії бере гору над трампістським, - Піонтковський
16:00
OPINION
Віктор Андрусів
"Братній народ". Лише три відсотки росіян відчувають вину перед українцями
15:43
На ТОТ Луганщини та Донеччини РФ планує створити 9 сміттєзвалищ, - Нацспротив
15:42
Оновлено
Україні потрібно більше штурмовиків для війни з Росією, - Сирський
15:33
біткоїн
Обсяг акцій спотових біткоїн-ETF досяг $4,6 млрд у перший день торгів
15:29
Ексклюзив
Хусити Ємену: хто вони та навіщо атакують судна у Червоному морі, - пояснює Центр близькосхідних досліджень
15:21
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат заявив, що під час ранкової ракетної атаки половина "кинджалів" не досягла цілей
14:54
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Ми діятимемо в рамках закону, але ми готові переглянути законодавство: прем’єр Фінляндії про ситуацію на кордоні з РФ
14:50
Жигулівське
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
14:45
суд ООН
Ізраїль відкидає звинувачення ПАР у Міжнародному суді ООН та звинувачує її у допомозі ХАМАСу
14:38
З окупованого Маріуполя росіяни намагаються прокласти залізницю до Ростова, - міськрада
14:33
Ракета
Росія витратила $239 млн на масовану атаку по Україні 13 січня
14:15
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін може під час війни з Україною завдати удар по країні НАТО, - Чалий
14:07
OPINION
Сергій Таран
Удари по хуситах: Третьої світової не буде
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV