Проукраїнського агента мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ
Проукраїнського агента з руху спротиву "Атеш" мобілізували у гвардійський парашутно-десантний полк РФ
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
"Зовсім недавно до нас приєднався ще один доброволець із Костроми. З волі випадку його мобілізували в 331-й гвардійський парашутно-десантний полк. Але наш новий агент не засмутився, адже тепер може здійснювати роботу всередині своєї військової частини, тим самим розширюючи нашу агентурну мережу серед військовослужбовців Росії й надаючи СОУ (прим. - Силам оборони України) важливі розвідувальні дані", - йдеться в повідомленні.
Партизани відзначили, що кількість агентів "Атеш" серед військовослужбовців Росії зростає.
"І ми цьому раді", - наголосили учасники руху спротиву.
Рух "Атеш"
Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, але й Росії, зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.
Створено його у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.
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