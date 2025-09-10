Провів понад 3 роки під постійним тиском: з ТОТ вдалося повернути 20-річного юнака
У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 20-річного юнака з тимчасово окупованої території
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації. Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому", - зазначив Єрмак.
фото: Андрій Єрмак
Він додав, що завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні.
- Раніше у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути велику групу дітей з ТОТ.
