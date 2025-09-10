Провів понад 3 роки під постійним тиском: з ТОТ вдалося повернути 20-річного юнака

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації. Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому", - зазначив Єрмак.

фото: Андрій Єрмак

Він додав, що завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні.