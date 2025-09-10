Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Провів понад 3 роки під постійним тиском: з ТОТ вдалося повернути 20-річного юнака

Провів понад 3 роки під постійним тиском: з ТОТ вдалося повернути 20-річного юнака

Катерина Ганжа
10 вересня, 2025 середа
16:01
Війна з Росією

У межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 20-річного юнака з тимчасово окупованої території

Зміст

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації. Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому", - зазначив Єрмак.

фото: Андрій Єрмак

Він додав, що завдяки допомозі Української мережі за права дитини та ініціативи Humanity хлопець уже в безпеці поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні.   

  • Раніше у межах ініціативи президента Bring Kids Back UA на підконтрольну Україні територію вдалося повернути велику групу дітей з ТОТ. 
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
16:35
Дональд Трамп 2017
"Іншого вибору не може бути": Трамп вимагає смертної кари для вбивці української біженки Ірини Заруцької
16:22
Андрій Парубій
Вбиваючи майбутнє: убивство Андрія Парубія
16:20
Ексклюзив
освіта
Україні потрібен пул університетів світового рівня: Квіт про євроінтеграцію вищої освіти
16:17
PR
ТОП-3 діджитал агентств України
ТОП-3 діджитал агентств України 2025
16:14
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 82 бої: на Покровському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки
15:51
OPINION
Як виявити убивцю чи колаборанта, поки його не бачить СБУ
15:46
Оновлено
НАТО
НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення дронів РФ у Польщу
15:40
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:25
Аналітика
ППО, обстріл, ЗСУ
Поворотний момент війни: чи будуть поляки збивати шахеди над Україною, а українці – над Польщею. Пояснюємо
15:21
валюта євро
Україна отримала €1 млрд від ЄС за рахунок заморожених російських активів
14:45
віце-президент США Джей Ді Венс
Трамп не бачить причин економічно ізолювати Росію, - Венс
14:08
На Вінниччині затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві двох підлітків
14:06
OPINION
Вночі росіяни атакували Польщу, а влучили у Трампа
13:52
Погода з Наталкою Діденко
Сонячно, сухо, але в очікуванні дощів на Заході: Наталка Діденко про погоду на найближчі дні
13:40
Габріелюс Ландсбергіс
"Наш дім горить": ексглава МЗС Литви Ландсберґіс вважає, що атака РФ на Польщу може обмежити допомогу Варшави Україні
12:59
Оновлено
Дональд Туск
Польща збила дрони РФ, також знайдено уламки ракети: Туск назвав це масштабною провокацією
12:44
Ексклюзив
Кримчани чекають удару ракетами "Фламінго" по Кримському мосту, - Чубаров
12:40
Оновлено
Зеленський
Україна попереджала Польщу про рух російських дронів, щонайменше два використали повітряний простір Білорусі, - Зеленський
12:36
Павло Муравейко і Олександр Лукашенко
У Білорусі заявили, що нібито збили частину дронів, які летіли на Польщу і Литву
11:57
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знижується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 10 вересня
11:44
Слабка реакція на російські дрони в Польщі спровокує Москву ще більше, - Сибіга
11:43
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Житомирщині є загиблий і 5 постраждалих, на Хмельниччині 3 поранених
11:33
Оновлено
світ, міжнародний огляд
Польща звинувачує Москву в "акті агресії" та говорить про застосування 4-ї статті НАТО після вперше збитих російських дронів у своєму повітряному просторі. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:23
Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила про намір побудувати "стіну проти дронів" вздовж кордону з РФ. Зеленський запропонував Польщі допомогу
11:18
Оновлено
Атака РФ по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: кількість загиблих зросла до 25
10:57
Ексклюзив
Серед країн ЄС на атаку РФ по Польщі поки відреагували лише Естонія, Латвія та Литва, - кореспондентка Висоцька
10:52
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:50
Аналітика
Багатонаціональні сили в Україні
Багатонаціональні сили в Україні як ліки проти страху європейців
10:24
Ексклюзив
Ікони 16 ст., російські книги та вінілові програвачі: на кордоні з Польщею виявили старовинні знахідки
Благодійний фонд "Сталева Нація" збирає російські книги на утилізацію, зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ, - ветеран Івахів
10:22
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Провокація України, аби втягнути НАТО у війну": РФ поширює фейки після атаки дронів на Польщу
09:37
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок
09:37
ЗСУ, ППО
Нічна комбінована атака РФ: Сили ППО знешкодили 386 дронів і 27 ракет
09:30
Ексклюзив
В Польщі мають змінити погляди на польсько-українські відносини, інакше доведеться зупиняти танки Росії під Варшавою, - Княжицький
09:30
PR
Брокар Украина
BROCARD Beauty Garden: найбільший простір краси в Україні
08:49
monobank
У monobank додали можливість поскаржитися на шахрайські збори донатів
08:48
Інфографіка
Георгій Судаков, збірна України, Україна
Відбір на ЧС-2026: який вигляд має таблиця групи збірної України після 2-го туру
08:29
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Сьогодні можемо побачити, чи готова Європа чинити спротив Росії, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
08:12
OPINION
Пряме протистояння з НАТО російський фашизм зараз не потягне
08:08
OPINION
Сподіваюсь на рішучу і адекватну реакцію НАТО
08:06
Польща
Польща отримає понад €43 млрд від ЄС для посилення своїх оборонних можливостей
Більше новин
