"Пускові - складна ціль": у ВМС розповіли, що працюють над нейтралізацією загрози від "Цирконів"
Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу розповів про можливості України уражати пускові установки "Циркон"
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Насправді це складна ціль. Пускові є мобільними, і зловити їх під час пусків досить складно. Адже вони розгортаються, запускаються і відразу покидають позиції. Звісно, ця робота триває і триватиме надалі. В якийсь момент вони будуть знищені", - повідомив Плетенчук.
За його словами, по Військово-морських силах таких пусків не було.
"По нашій кафедрі пусків не було. Ці пускові шахти уніфіковані. Теоретично росіяни можуть запускати з кораблів не тільки ракети "Калібр". Але тим не менш, пусків не відбувалось", - додав він.
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У Defense Express назвали час, за який ракета "Циркон" може долітати з Криму до Києва.
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